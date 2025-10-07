Jefe del Festival de Cine de Londres en estrenos, protestas y Tilly Norwood

La 69ª edición del BFI Festival de Cine de Londres – El evento cinematográfico más grande del Reino Unido – comienza el 8 de octubre.

Lanzando con el estreno europeo de «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery de Rian Johnson, la alineación de alrededor de 250 películas, como la mayoría de los años, está inundada de grandes bateadores de los otros festivales importantes de 2025. El ganador de Venecia de Jim Jarmusch, «Padre Madre Madre Hermano Hermano», está allí, al igual que el ganador de Cannes de Jafar Panahi «fue solo un accidente», más «Frankenstein», «después de la caza», «Bugonia», «Die My Love», «Hamnet», «El testamento de Ann Lee», «Valor de sentimientos» y «Jay Kelly». Es probable que muchos de los títulos clave obtengan un impulso considerable de los estudios y los streamers con la esperanza de impresionar al creciente número de Votantes de AMPA, BAFTA y Globo de Oro se ponen en marcha. También hay ocho características que se estrenan en el mundo, incluido el drama de boxeo británico «Giant». El festival se cierra con «100 Nights of Hero» de Julia Jackson el 19 de octubre, con la esperanza de que el elenco de estrellas de la película, incluido Charli XCX, esté presente.

Hablando con Variedad Antes del evento, la directora del festival, Kristy Matheson, discutió la importancia, o no, de Landing World se estrena, aceptando que la protesta puede tomar el centro del escenario y, con Tilly Norwood Todavía causando revuelo, la posibilidad de programar una película protagonizada por una creación de IA.

¿Cómo te sientes acerca de la edición de este año del festival?

Estoy realmente emocionado. Comenzamos en enero, buscando obras en progreso durante el invierno, pero realmente estamos viendo películas terminadas desde enero en adelante. E incluso cuando salimos de los festivales de invierno, el equipo del programa y yo pensamos que iba a estar muy, muy ocupado. Y luego, mientras nos dirigimos a la primavera y al verano, la abundancia de películas seguía llegando. No parecía disminuir, lo que hizo algunas reuniones de programas bastante difíciles hacia el final, porque había tantas cosas que realmente nos gustaron. Pero sí, estoy muy orgulloso del programa.

Sé que realmente no puedes soltar cosas, pero ¿hay algo por lo que estés particularmente entusiasmado?

Este año tenemos una instalación a gran escala llamada «Nowiswhenweare (las estrellas)», y es creada por un artista llamado Andrew Schneider. Es muy inmersivo, con más de 4000 luces LED reactivas y un paisaje sonoro compuesto por algo loco, como más de 450 canales de sonido diferentes. Entonces entras y estás en el cosmos. Estoy muy emocionado por eso, porque es algo que todavía no he visto a mí mismo.

Obviamente, hay una obsesión con los festivales que tienen estrenos mundiales. Londres generalmente logró forjar algunos títulos de nombres más grandes para debutar y el año pasado se abrió con el estreno mundial de «Blitz», pero esta vez no hay títulos de estudio importantes que se inclinen. ¿Se está volviendo más difícil negociar estrenos de estudios y streamers?

Nos sentamos en un corredor lujoso en el sentido de que venimos después de todos los principales festivales de verano. Y creo que podrías ver eso como una desventaja real, pero para mí y para el equipo de programación, se siente como una verdadera sensación de libertad. Hay tantas películas que se lanzan en este período y somos un festival que enfrenta la audiencia. Para eso programamos y para quién es realmente el festival y en términos del público, el año pasado con admisiones a 230,000 hay mucho apetito de la audiencia aquí para el festival. Pero creo que esta idea de perseguir estrenos mundiales requiere mucha energía. Y siento que el público no está tan interesado en el estreno mundial. Como curador, es muy importante no perder de vista a la audiencia.

Los festivales siempre han sido plataformas para protestas, pero este año más que nunca se ha dado lo que está sucediendo en el mundo, especialmente en Gaza. ¿Estás anticipando que la protesta interpreta una parte importante de esta edición del festival, incluso si no está relacionado con ninguna de las películas?

Estamos ejecutando un festival que es un gran evento público. Y así, por la naturaleza de que sea un gran evento público, siempre estamos planeando que ocurran esos momentos. Principalmente, cuando estamos juntando el festival, obviamente hay mucho pensamiento que entra en la producción y para nosotros se trata de asegurarnos de que podamos presentar las películas en un espacio seguro y que se sienta muy cómodo para nuestros cineastas y audiencias. Pero creo que las personas necesitan expresar sentimientos. El objetivo del arte es que plantea muchas ideas y emociones, por lo que por su propia naturaleza es un espacio donde la gente quiere tener diálogo. Así que creo que es algo muy normal que suceda dentro de un festival.

Entonces, más allá de los aspectos de la seguridad, ¿no habrá ningún esfuerzo para disminuir nada de eso?

Siempre somos conscientes, pero ciertamente no queremos una situación en la que no quisiéramos que las personas puedan expresar sus sentimientos.

Otro tema candente es la IA y todos vimos el reciente alboroto y el debate sobre Tilly Norwood. ¿La IA se ha infiltrado en el festival de alguna manera? ¿Alguien usa un pequeño chatgpt para escribir el programa o algo así?

¡No! Recientemente le dije a alguien que tenía que escribir todas mis sinopsis. Y dijeron, oh, deberías hacer que Chatgpt lo haga. Y yo estaba como, ¿qué? Era un momento muy parecido a la vieja dama. Pero no, no lo usamos. Programamos con humanos en una habitación, y escribimos todas nuestras notas en una computadora.

¿Alguna vez permitirías que una película sea programada protagonizada por una actriz de IA en tu reloj?

¡Quién sabe! ¡Podría estar sucediendo y ni siquiera sé! Parece que estamos en un espacio muy extraño entre dos mundos. Tal vez esto es lo que la gente sentía cuando sucedió la fotografía.