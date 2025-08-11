





Con todo el debate en torno al Jefe general del ejército de Pakistán Asim Munir Ir a los Estados Unidos y amenazando a la India, el jefe general del ejército de la India, Urbedi Dwivedi Dwivedi, y el experto en defensa del capitán Anil Gaur también han respondido a las situaciones geopolíticas en desarrollo.

Después de la advertencia de Asim Munir de que Islamabad sumergiría la región en la guerra nuclear y podría tomar «casi la mitad del mundo» si se enfrenta a una amenaza existencial en un futuro conflicto con Nueva Delhi.

El Capitán Gaur dijo: «No puedo entender, y no creo que todo el mundo pueda, cómo Donald Trump está liderando a Estados Unidos en esta dirección. Asim Munir se ha posicionado como el mariscal de campo de Pakistán. Cuando Estados Unidos buscaba a Osama bin Laden, los pakistaníes afirmaron que no estaba con ellos, pero fue encontrado allí todo el tiempo «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además, agregó que «debes haber escuchado que el hijo de Donald Trump ha finalizado un acuerdo criptográfico con Pakistán. El control completo estará en manos de Donald Trump».

El experto en defensa Gaur también agregó que, «Mientras tanto, Trump también está explorando las reservas de petróleo en Baluchistán con fines mineros. Creo que estas son las razones por las que está complaciendo tanto a Asim Munir «.

Refiriéndose al estado actual de Estados Unidos, el Capitán Gaur dijo: «La forma en que Donald Trump está dirigiendo a Estados Unidos, necesita reconsiderar. Estados Unidos es la nación más fuerte, pero espero que no disminuya debido a estas decisiones».

También enfatizó que «si creen que esto está destinado a intimidar a la India, se equivocan, porque la Operación Sindoor ha demostrado que India es capaz de tomar medidas y hacerlo de una manera que Pakistán no puede contrarrestar», según la agencia de noticias ANI.

Mientras pone luz en la respuesta de la India al Ataque terrorista de PahalgamLa Operación Sindoor ‘, dijo, «la Operación Sindoor está lejos de terminar. Esto se ha dejado muy claro. Cualquier acción iniciada por Pakistán ahora se considerará un acto de guerra».

El Capitán Gaur incluso destacó los recientes intentos de infiltración al afirmar que «hemos sido testigos de cómo han tenido lugar los intentos de infiltración en los sectores URI y Poonch».

Haciéndose eco del Jefe General del Ejército, Urdendra Dwivedi, dijo: «Estoy de acuerdo con el jefe general del ejército, Urbedi Dwivedi Dwivedi; cada vez que decidimos actuar, no necesitamos permiso de ningún país. Esta es la nueva India. Nuestra mentalidad y enfoque se han transformado», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

