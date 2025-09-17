Jefe de tecnología que ha estado en Ri Smitten por el iPhone 17 Air

Yakarta, Viva – Jefe de la tecnología que había estado en Rhode Island atraído iPhone 17 Air. ¿Quién es él?

La figura mencionada es el jefe del ejecutivo de Operai y del jefe Chatgpt, Sam Altmanquien afirmó estar tan entusiasmado con este último iPhone.

Él consideró que el iPhone 17 Air como la primera actualización de Apple que realmente lo hizo interesarse después de todo este tiempo.

Solo información, Apple lanzó oficialmente las filas de la serie del iPhone 17 a través del evento «Awe Dropping» que se celebró el 9 de septiembre.

Hay cuatro modelos lanzados, a saber, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

«Esta es la primera actualización nueva de iPhone que realmente quiero después de todo este tiempo. Se ve muy bien», dijo, como se cita en el sitio Noticias del GolfoMiércoles 17 de septiembre de 2025.

Como se sabe, el jefe de Operai Ejecutivo y jefe de Chatgpt, Sam Altman, una vez visitó Indonesia El 13 de junio de 2023. Mientras estaba en RI, llevaba una camisa Batik y le gustaba el arroz frito.

Hay varias razones que podrían hacer que el agua del iPhone 17 sea tan atractiva para el fundador del CHATGPT. Iphone 17 Air ofrece un diseño súper delgado y liviano con un grosor de solo 5.6 mm y pesa 165 gramos.

Aunque delgada, Apple afirma que la durabilidad o la durabilidad del cuerpo permanecen seguros gracias a la capa de Ceramic Shield 2 con resistencia anti-gores que se afirma que es tres veces mejor.

Por primera vez, Apple cubrió el escudo de cerámica en la parte posterior del teléfono celular que se reclamó 4 veces más difícil que antes.

Esto significa que los lados delanteros y traseros están cubiertos con un escudo de cerámica, lo que lo hace más difícil. El marco (marco) también está hecho de titanio.

Además, el aire del iPhone 17 también aparece con una apariencia de espalda fresca porque lleva un módulo de cámara trasera que nunca antes había existido en el iPhone.

El módulo ahora está en forma de una píldora horizontal que se extiende hacia un lado. Apple llama a este módulo «Platón».

El módulo acomoda la mayoría de los componentes principales, incluidos los sensores de cámara delantera y trasera, los altavoces y las papas fritas.

El aire de iPhone 17 también está equipado con una pantalla con altas especificaciones, baterías que son duraderas todo el día y el último chip de Apple.

Con respecto al precio, el agua del iPhone 17 en los Estados Unidos tiene un precio de US $ 999 (Rp. 16.4 millones) por 256 GB. Luego, el 512GB por valor de US $ 1,199 (RP19.7 millones), y 1TB alcanzó US $ 1,399 (RP23 millones).