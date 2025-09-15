Jefe de Negociadores de los Estados Unidos que llega a la India para hablar sobre el acuerdo comercial bilateral







El negociador jefe de la administración de Trump, Brendan Lynch, llegará esta noche para realizar una charla de un día sobre India-SUS Bilateral Comercio, que se vio afectado después de la imposición de aranceles de importación del 50 por ciento por parte de los Estados Unidos sobre bienes indios.

La reunión se produce días después de que el primer ministro Narendra Modi reaccionó calurosamente a la evaluación positiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de la evaluación positiva de los lazos comerciales entre los dos países.

Se han celebrado cinco rondas de negociaciones para el Acuerdo Comercial Bilateral de la India-Estados Unidos (BTA), y la sexta ronda de conversaciones, programadas del 25 al 29 de agosto, se pospuso luego de la imposición del 50 por ciento de aranceles sobre bienes indios por parte de los Estados Unidos.

«Hemos indicado que en el pasado también están sucediendo las discusiones, el negociador principal de los Estados Unidos está visitando India esta noche y mañana mantendrá conversaciones para ver cuál puede ser la imagen.

«No es la sexta ronda de negociaciones, pero definitivamente son discusiones sobre las conversaciones comerciales y tratando de ver cómo podemos llegar a un acuerdo entre India y los Estados Unidos», dijo el lunes Rajesh Agarwal, negociador jefe de la India y secretario especial en el Ministerio de Comercio aquí el lunes.

Dijo además India y el A NOSOTROS han participado en discusiones a través del modo virtual semanalmente.

«Ha habido discusiones en curso, pero no estábamos progresando mucho porque el entorno general no era propicio. Ahora vemos que hay una ventana …», dijo el funcionario.

Sin embargo, agregó que las conversaciones del martes no deberían verse como una sexta ronda de conversaciones, pero puede decidir sobre el curso de acción futuro.

«Las conversaciones de mañana serán un precursor de la sexta ronda de negociaciones», dijo Agarwal.

Lynch es el representante de comercio estadounidense asistente para Asia Sur y Central.

Supervisa el desarrollo e implementación de la política comercial de los Estados Unidos con respecto a 15 países de la región, incluida la gestión del Foro de Política Comercial de los Estados Unidos y India (TPF), así como la coordinación de la actividad bajo los acuerdos de marco comercial y de inversión (TIFA) con socios regionales.

Las exportaciones de la India se han visto afectadas después de la imposición del 50 por ciento de aranceles en los envíos a los EE. UU.

La semana pasada, primer ministro Modi había reaccionado calurosamente ante la evaluación positiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las conversaciones comerciales entre los dos países, expresando su confianza en que las negociaciones en curso allanarán el camino para desbloquear el potencial ilimitado de la asociación entre ellos.

Después de semanas de tensión en lazos sobre la dura retórica de Trump después de su decisión de imponer una tarifa del 50 por ciento a la India, las relaciones entre los dos países han mostrado signos de un deshielo en los últimos tiempos.

Fue la segunda vez en los últimos tiempos cuando Trump ha hablado de los lazos de su país con India y lo mezcló con sus elogios a Modi, quien ha reaccionado positivamente a sus comentarios.

La administración Trump ha impuesto aranceles del 50 por ciento a la India, incluida el 25 por ciento para las compras de petróleo ruso de Delhi, entre los más altos impuestos en cualquier país del mundo.

India ha descrito la acción de los Estados Unidos como «injusta, injustificada e irracional».

Defender su compra de Petróleo crudo rusoIndia ha mantenido que su adquisición de energía está impulsada por el interés nacional y la dinámica del mercado.

