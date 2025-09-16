Jefe de negociadores de India y EE. UU. Comienzan las conversaciones comerciales en Delhi







Los principales negociadores de la India y los Estados Unidos han comenzado las conversaciones sobre la propuesta acuerdo comercial Para resolver problemas a raíz de las aranceles pronunciadas que han creado incertidumbres para los exportadores, dijo un funcionario el martes, informó la agencia de noticias PTI.

Brendan Lynch, el representante de comercio estadounidense asistente para Asia Sur y Central, lidera el equipo estadounidense, mientras que Rajesh Agrawal, secretario especial del Departamento de Comercio, es el negociador principal de la India.

Lynch llegó a la India el lunes por la noche para una charla de un día con su homólogo indio.

Esta es la primera visita de un funcionario comercial estadounidense de alto rango después de la imposición de una tarifa del 25 por ciento y una penalización adicional del 25 por ciento sobre los bienes indios que ingresan al Mercado americano por comprar petróleo crudo ruso.

«Las conversaciones comerciales han comenzado», dijo el funcionario, informó PTI.

India ha descrito la empinada tarifa del 50 por ciento como injusta e irrazonable.

En febrero, los líderes de los dos países ordenaron a los funcionarios que negociaran un acuerdo comercial bilateral (BTA) propuesto. Se planeó concluir el primer tramo del Pacto para el otoño de 2025. Hasta ahora, se han pospuesto cinco rondas de negociaciones, y las conversaciones comerciales para la sexta ronda, que se programaron del 25 al 29 de agosto, se pospusieron después de la imposición de los altos derechos de importación, informó PTI.

Un funcionario del Ministerio de Comercio Senior había dicho que la reunión entre los funcionarios de Lynch y los indios no debería verse como la sexta ronda de negociaciones, sino un precursor de ella.

El funcionario también dijo que India y Estados Unidos han participado en discusiones a través del modo virtual semanalmente.

La reunión se lleva a cabo en cuestión de días, primer ministro Narendra Modi Reaccionando calurosamente a la evaluación positiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de los lazos comerciales entre los dos países, informó PTI.

Defender su compra de petróleo crudo ruso, India ha mantenido que su adquisición de energía está impulsada por el interés nacional y la dinámica del mercado.

El gobierno ha enfatizado repetidamente que protegerá los intereses de sus agricultores, productores de lácteos y MIPYME en todos los acuerdos comerciales.

En los últimos meses, ambas partes han estado negociando un acuerdo comercial provisional, aunque el progreso ha sido lento debido a las preocupaciones de la India sobre las demandas estadounidenses de abrir los sectores agrícolas y lácteos. Estos sectores siguen siendo sensibles a la India, ya que proporcionan medios de vida a millones de personas.

India y Estados Unidos iniciaron conversaciones comerciales para un justo, equilibrado y mutuamente beneficioso Acuerdo comercial bilateral (BTA) En marzo de este año, con el objetivo de completar la primera etapa del acuerdo en octubre de noviembre de 2025. Inicialmente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 25 por ciento sobre los bienes indios, incluso con la esperanza de un acuerdo comercial interino de la India-Estados Unidos que de otro modo habría ayudado a evitar tarifas elevadas.

Unos días después, impuso otro arancel de 25 por ciento, llevando el total al 50 por ciento, citando las continuas importaciones de petróleo ruso de la India.

Las tarifas del 50 por ciento entraron en vigencia el 27 de agosto. Presidente de los Estados Unidos Donald Trump había impuesto aranceles recíprocos a docenas de países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial. Desde que asumió el cargo para su segundo mandato, el presidente Trump ha reiterado su postura sobre la reciprocidad arancelaria, enfatizando que su administración coincidirá con los aranceles impuestos por otros países, incluida la India, para «garantizar el comercio justo».

(Con entradas de PTI)





Fuente