Jefe de ‘Love is Blind’ en la ruptura de Ghosting de la temporada 9, Patrick y Kacie

Advertencia: esta historia contiene spoilers de los primeros seis episodios de «El amor es ciego«Temporada 9, ahora transmitiendo en Netflix.

El primer lote de la temporada 9 de «Love Is Blind» demostró ser una montaña rusa. Durante los seis episodios lanzados, el programa vio seis compromisos: Ali y Anton, Madison y Joe, Annie y Nick, Megan y Jordan, Kalybriah y Edmond, y Kacie y Patrick. Y, aunque las temporadas pasadas presentaron compromisos que no se muestran en la pantalla, esta temporada fueron solo las seis.

Sin embargo, solo cinco Llegó a las vacaciones post-pods. Poco después de la reunión en persona, Kacie se retiró en una de las rupturas más extrañas jamás mostradas. Mientras le decía a Patrick que no podía hacer esto, él pensó (¡y ella confirmó!) Que ella quería decir el viajePero realmente, ella se refería a una relación. Ella le dijo en ese momento que temía que la edición hiciera que pareciera que estaba teniendo una crisis debido a su aspecto; Ella insistió en que ese no era el caso, pero le dijo a la producción: «Desafortunadamente, no creo que mi atracción por él sea crecer tanto». Sin embargo, después de decir adiós, ella continuó saltando a sus brazos y abrazándolo y besando.

Durante una entrevista con TudumKacie dijo que Patrick se sentía como un «extraño» después de su reunión en persona y sabía que si quería una relación para trabajar, «necesitaba hacerlo fuera de cámara y quería salir con él lentamente a nuestro ritmo en casa en Denver». De hecho, ella le dijo al sitio que esa conversación no Una ruptura y ella tenía la intención de conocerlo más profundo. «Realmente quería hablar más con él, seguir con citas y conocerme en un nivel más físico para ver si esto era realmente real».

Ella también insistió en que no se fue debido a su apariencia: «Él es un tipo guapo. Se trataba más de que él fuera un extraño en mis brazos de lo que era lo que se ve».

Como siempre, Variedad Habló con el creador y fundador y CEO de Kinetic Content Chris Coelen sobre los primeros seis episodios, incluida esa división, los múltiples concursantes que fantasmas y las conversaciones serias que ocurrieron en las cápsulas.

Comenzamos, obtuvimos un compromiso en el Episodio 1. Para aquellos que se preguntan, puedes confirmar que esa es la edición, ¿verdad?

Sí, solo editando. Así es como estamos contando la historia. No contamos historias linealmente en el programa. Nunca lo hemos hecho. Obviamente, a veces las personas saben antes que otras veces, pero no, no sucedió dos días o algo así. Lauren y Cameron también se comprometieron en el primer episodio [of Season 1].

Así que esta temporada, tuvimos a Anna Yuan y Blake Anderson renunciar durante las cápsulas y fantasmar sus conexiones. ¿Cómo afecta su proceso de hacer un programa de televisión cuando alguien elige irse desde el principio?

Creo que la belleza de ser parte de esto es que seguimos lo que pase. Si la gente se enamora, es increíble. Si las personas deciden que no es para ellos, quieren irse por cualquier razón, entonces lo hacen, y seguimos esa historia. Cada temporada, ha sido salvajemente, de manera única, porque las personas son tremendamente diferentes. La forma en que actúan es completamente impredecible. Blake y Anna se fueron en las cápsulas, otras personas también se fueron, pero sus historias eran particularmente relevantes para algunas de las otras historias que contamos.

No es típico que la gente solo sea fantasma. Sé que eso sucede en el mundo exterior, pero si la gente quiere fantasma, esa es su elección.

La ruptura sin interrupciones de Kacie y Patrick fue probablemente una de las cosas más extrañas que hemos visto en el programa, y ​​aparentemente no se atrajo de él, pero se negó a romper con él y aún saltando a sus brazos. ¿Qué pensaba sobre lo que estaba sucediendo en esas escenas?

Esa es una pregunta realmente para ella sobre lo que estaba pensando. La gente sacará sus propias conclusiones sobre lo que está sucediendo en esos momentos. Como hemos visto antes en el programa, a veces puedes mostrar una escena y la gente sacará conclusiones muy diferentes. Tengo mis propias opiniones sobre lo que está sucediendo, pero creo que probablemente sea bastante complicado. Creo que probablemente haya muchos sentimientos que están allí, y usted mencionó que hay problemas con respecto a la atracción y probablemente querer ser protector de otras personas y sus sentimientos, pero al mismo tiempo, tal vez no pueda llegar a un acuerdo con eso de una manera que está al frente.

Vimos algunas conversaciones intensas y serias en las cápsulas a lo largo de los años. Este año, vimos a Nick y Annie discutiendo lo que harían si tuvieran un hijo que era miembro de la comunidad LGBTQ+. En el clima de hoy, ¿estás alentando a los concursantes a hablar aún más sobre estos temas?

Es de lo que quieran hablar. La gente habla de una gran cantidad de cosas. Están allí durante 10 días, y horas y horas de conversaciones. Como productores, la parte divertida de lo que hacemos es tratar de descubrir cuáles son las cosas que realmente representan las historias de las personas en términos de lo que se siente relevante para ellos en cualquier viaje en particular en el que estén.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.