Jefe de la Policía Nacional reúne a subordinados para dar seguimiento a decisión del Tribunal Constitucional sobre la función pública, ¿qué se discutió?

Jacarta – La Policía Nacional actuó inmediatamente y rápidamente para dar seguimiento a la decisión del Tribunal Constitucional (mk) en relación con las normas para la asignación de miembros de la Policía Nacional de Indonesia en departamento civil.

Jefe de la Policía Nacional Se dice que el general de policía Listyo Sigit Prabowo celebró una reunión en la Jefatura de la Policía Nacional para formular una respuesta institucional a la decisión. La reunión tuvo lugar el lunes 17 de noviembre de 2025 por la mañana y dio lugar a una serie de pasos iniciales para que la aplicación de la decisión no dé lugar a polémicas ni a múltiples interpretaciones.

«La Policía Nacional ciertamente aprecia y respeta la decisión del Tribunal Constitucional. Esta mañana el Jefe de la Policía Nacional reunió a los funcionarios pertinentes para discutir las medidas que deben implementarse», dijo el Jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Inspector General de la Policía Sandi Nugroho.

Jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Inspector General de Policía Sandi Nugroho

Como seguimiento, el Jefe de la Policía Nacional ordenó la formación de un grupo de trabajo encargado de preparar un estudio rápido. Este estudio constituirá la base técnica para la implementación de la decisión del Tribunal Constitucional, a partir de los aspectos organizativos, de personal y de coordinación institucional.

«La Policía Nacional formará un grupo de trabajo para hacer un estudio rápido sobre la decisión del Tribunal Constitucional, para que no haya múltiples interpretaciones en el futuro», dijo.

Este equipo también coordinará directamente con el Ministro de Reforma Administrativa y Burocrática, BKN, el Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, el Ministerio de Finanzas y el Tribunal Constitucional. Sandi destacó que el Jefe de la Policía Nacional pidió que se acelere todo el proceso, considerando que la decisión del Tribunal Constitucional tuvo un impacto directo en la estructura interna y asignación de los miembros de la Policía Nacional en diversas instituciones.

La Policía Nacional enfatizó su compromiso de implementar la decisión del Tribunal Constitucional en su totalidad, garantizando al mismo tiempo que la transición se lleve a cabo de manera ordenada sin perturbar los servicios públicos ni las funciones policiales.

«El jefe de la Policía Nacional dijo que esto debe resolverse lo más rápido posible. Estamos corriendo contra el tiempo para que todo se resuelva», dijo.

Como se informó anteriormente, el Tribunal Constitucional (MK) enfatizó que los miembros de la Policía Nacional de Indonesia (Polri) que ocupan puestos fuera de la policía, también conocidos como puestos civiles, deben dimitir o retirarse del servicio policial.

La Corte Constitucional, mediante Decisión Número 114/PUU-XXIII/2025 pronunciada el jueves, eliminó las disposiciones que previamente habían brindado un vacío legal para que los policías en activo ocuparan cargos civiles sin renunciar primero a su condición de miembros.

«Declarar la frase ‘o no basado en una asignación del Jefe de Policía’ en la Explicación del Artículo 28, párrafo (3) de la Ley Número 2 de 2002 relativa a la Policía Nacional es contrario a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y no tiene fuerza legal vinculante», dijo el presidente del Tribunal Constitucional, Suhartoyo, en la Sala Plenaria del Tribunal Constitucional de Yakarta.