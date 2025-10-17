Jefe de juegos en la nube de Google sobre IA, aprendizajes de Stadia

Alrededor del 90% de los desarrolladores de juegos han incorporado la IA en el proceso de producción de videojuegos, según Google Jefe de juegos en la nube Jack Buserun hecho que el ejecutivo del gigante tecnológico dijo que “no era cierto hace un par de años”.

«Esto no sorprenderá a ninguno de sus oyentes, pero este ha sido el año de la IA», dijo Buser durante el episodio de esta semana de Variedad‘s «Estrictamente negocios«Podcast. «Google, estábamos a la vanguardia de la IA, específicamente la IA y los juegos. Si nos fijamos en muchas de las investigaciones fundamentales que surgen de [Google’s] DeepMind, muchas de esas cosas están relacionadas con juegos, lo creas o no. Así que siempre hemos estado a la vanguardia de la IA para juegos, durante muchos años. Pero este fue el año en que se hizo realidad”.

La IA generativa ha sido el principal tema de conversación en todas las conferencias de desarrolladores de juegos durante los últimos años, pero hasta 2025, era «mucha visión», dijo Buser. «Era algo como: ‘Estos son algunos de los primeros ejemplos de algunas pruebas de conceptos que hemos visto en algunos de nuestros clientes. Estos son algunos de los primeros ejemplos de hacia dónde creemos que podría estar yendo la industria’. Pero este año se volvió concreto”.

Antes de asumir su puesto actual como director de soluciones para la industria del juego en Nube de GoogleBuser fue un miembro clave del equipo que creó Stadia, el servicio de transmisión de juegos de corta duración de Google, y antes de eso, pasó una década en Sony trabajando en sus productos PlayStation Now, PlayStation Home y PlayStation Plus. Solo con el ascenso y la caída de Stadia (que cerró en enero de 2023), Buser ha visto su parte de los cambios en la industria del juego y dice que todo lo que se habló sobre una revolución de la IA en los últimos años era, hasta ahora, solo palabras. De cara al 2026, todo es realidad y solo está creciendo.

«Este ha sido realmente un año en el que hemos visto cómo toda esta visión, toda esta predicción que teníamos hace un par de años, se ha vuelto realidad y ha sido tremendo de ver», dijo Buser. «De vez en cuando, en la industria de los juegos, se produce esta ola de avances tecnológicos. Estamos en medio de uno en este momento con la IA, pero hemos visto este tipo de cosas antes. Aquellos de sus oyentes que han jugado juegos durante mucho tiempo recordarán cuando los juegos pasaron al 3D, cuando pasaron del cartucho al CD-ROM. Hubo esta enorme transformación en la industria. Después de los CD-ROM, los juegos simplemente se veían y se jugaban de manera diferente. Los equipos de desarrollo miraban y se desarrollaban de manera diferente. La industria pasó por este cambio radical en esos días. Estamos en medio de uno ahora mismo con la IA. Mucha tecnología llega a la industria de los juegos, y he estado en ella durante casi treinta años, por lo que he visto tecnología que no ha logrado triunfar en la industria, pero este fue el año en el que la IA realmente inclinó la balanza y ha llegado”.

