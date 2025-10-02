Jefe de ‘Chicago Med’ en Hannah y Dean’s Baby, Future y otras opciones de padre

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers del episodio del miércoles 1 de octubre de «Chicago Med. «

Es oficial: Hannah Asher (Jessy Schram) y Dean Archer (Steven Weber) están teniendo un bebé. El estreno de la temporada 11 de «Chicago Med» se retiró directamente después de los eventos del final de la temporada 10, con Hannah apareciendo en la puerta de Dean para decirle que está esperando, y El es el padre.

Aunque Dean y Hannah han tenido un ambiente coqueto durante las últimas cinco temporadas, los espectadores nunca los han visto actuar en consecuencia. Por supuesto, eso también se debió a su relación intermitente con Ripley (Luke Mitchell). El cliffhanger dejó a los espectadores preguntándose si Ripley o posiblemente Dean podrían ser el padre, pero en realidad también había una tercera opción.

«Teníamos tres posibles padres en ese escenario. Ripley, Archer y el tercero. No hablamos de esto por mucho tiempo, pero brevemente, estábamos hablando de la apertura de la puerta, siendo Halstead», dijo el showrunner Allen MacDonald Variedad. «Esa sería la primera vez que veríamos a Will Halstead durante mucho tiempo».

Nick Gehlfuss, quien interpretó al Dr. Halstead durante ocho años antes de dejar el programa en 2023, Will estar de vuelta en el segundo episodioPero no por Hannah. En cambio, los espectadores recibirán una actualización sobre dónde está con Natalie (Torrey Devitto); Si bien no estará en el episodio, Halstead volverá a la ciudad con su hijo, Owen.

Elizabeth Sisson/NBC

En última instancia, MacDonald decidió que hacer de Archer el Padre crearía «el terreno más interesante y fértil para la narración dramáticamente», ya que su amistad ha crecido tanto. Explica que la pareja se acostó al final de «The Book of Archer», el episodio 17 de la temporada 10, cuando Hannah apareció en la puerta de Dean con la cena y el postre.

«Jesse y Steven jugaron maravillosamente las consecuencias de eso», dice. «Es como ‘el sexto sentido’. Puedes regresar y mirar, y puedes verlo.

(Volviendo y viendo el episodio 18, cuando Hannah y Ripley van a discutir, se muestra a Dean dando a la pareja el ojo lateral, posiblemente mostrando un poco de celos).

Hasta ahora, la audiencia nunca ha visto los dos besos: «Siempre han sido amigos con un poco de ambiente que ni siquiera necesariamente reconocen o niegan», explica MacDonald, y no hay planes para mostrar la noche en que se reunieron a través de flashbacks.

«La razón por la que fue fuera de cámara es porque queríamos preservar la sorpresa», dice. «Como fanático, no voy a mentir. Hubiera querido ver eso, pero parecía que la sorpresa cuando ella aparece en su puerta, y la sorpresa de la confirmación en el estreno era el camino a seguir».

Weber bromea: «No creo que nadie quiera ver eso», pero agrega: «Hay una temporada entera para ir más allá de esto. Donde la historia sale de allí, va a estar arriba y abajo. No me sorprendería si habrá algún espectáculo de afecto. Es algo que mide el tipo de relación que han desarrollado, lo cual es una relación única. Entonces, lo que sea que sea una afección que sea una relación única, es una relación única, es una relación única, lo que será, y será una relación única. Se ganará, no solo de una especie de romance de la televisión «.

En cuanto a lo que sigue, el dúo «decidió seguir siendo amigos» después de su conexión, y ahora, todo ha cambiado, dice MacDonald. «Ahora está embarazada. ¿Cómo va a afectar eso a su relación? Avanzar, ¿seguirán siendo amigos? ¿Incluso van a llevarse bien? ¿Será un problema entre ellos? ¿Cómo afecta sus sentimientos? Pero de una forma u otra, va a sacudir las cosas entre ellos».

La historia de Hannah marcará la primera vez que un primer respondedor regular de la serie en un programa de «One Chicago» tendrá un arco de embarazo aparentemente positivo. Durante la última década, la franquicia ha presentado múltiples abortos involuntarios y problemas de fertilidad, así como las parejas que eligen adoptar.

«Es mucho pedirle a un actor, porque significa, en un nivel muy básico, que Jesse tendrá una prótesis atada a ella, y será cada vez más grande a medida que avanza la temporada. Es difícil. No soy el primer escritor de televisión que dice esto, pero es difícil comprometerse a tener un bebé en un programa de televisión, pero yo sentí que esto era la manera correcta de hacerlo», dice esto, dice esto. «Jesse estaba completamente a bordo. Va a ser difícil para ella por esa parte, pero es algo con lo que pretendemos seguir».

«Chicago Med», producido por Universal Television y Wolf Entertainment, se transmite los miércoles de la NBC a las 8 pm ET.