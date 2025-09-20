Jefe de Busan Market Eyes Tech Future para el Hub de contenido asiático

El mercado asiático de contenido y película (ACFM) se está posicionando para una importante transformación, ya que marca su vigésimo aniversario junto con el Festival Internacional de Cine de BusanEl 30 ° hito, según la directora del mercado Ellen Yd Kim.

Hablar con VariedadKim describe una visión ambiciosa que se extiende mucho más allá del papel tradicional de ACFM como un lugar de ventas de películas. «Estamos evolucionando más allá de un mero lugar transaccional hacia una encrucijada dinámica donde los creadores, inversores y plataformas convergen para provocar nuevas oportunidades que reflejen el panorama de contenido de Asia», dice ella.

En lugar de simplemente conmemorar los aniversarios, Kim ve esto como «un momento crucial para transformar los desafíos actuales en oportunidades basadas en dos décadas de logros». Con ese fin, ACFM ha introducido lo que ella describe como «un programa innovador e innovador».

La adición más significativa del mercado este año es «Innoasia», una plataforma de innovación que reúne a las principales compañías de inteligencia artificial como Google, OpenAi, Midjourney y Amazon Web Services junto con studios creativos de IA coreanos y nuevas empresas tecnológicas asiáticas. La plataforma presenta conferencias sobre IA y narración de historias, campamentos de entrenamiento de creadores y zonas de experiencia prácticas, incluidas innospas y cabinas de exhibición.

«Este año, lanzamos Innoasia, una plataforma de innovación que destaca el impacto transformador de la IA y las tecnologías avanzadas en la creación de contenido», dice Kim. La plataforma multifacética «equipa a los creadores con herramientas prácticas y educación, ofrece oportunidades de creación de redes e inversión para empresas, y posiciona a ACFM como un centro que evoluciona más allá del discurso hacia los resultados de la industria tangible».

«Las líneas entre la película tradicional, la serie, la animación y el contenido inmersivo se están desvaneciendo rápidamente», explica Kim. «Lo que estamos viendo es la aparición de ecosistemas de contenido donde una sola IP puede abarcar múltiples formatos». Ella enfatiza esa historia, «como la fuente fundamental de todo contenido, tiene un tremendo potencial de expansión y puede adaptarse a cualquier formato».

Esta evolución tecnológica refleja cambios más amplios en el comportamiento del comprador que Kim ha observado en todo el mercado. «Los compradores piensan cada vez más en términos de franquicias y narraciones multiplataforma en lugar de limitarse a formatos individuales. Más importante aún, estamos viendo un cambio en el que los compradores quieren interactuar con proyectos en etapas mucho más tempranas, no solo comprando productos terminados, sino involucrándonos como coproductores o inversores en el proceso de desarrollo de IP y creativo».

Cuando se combina con los productores que buscan activamente una IP sólida, Kim señala que «el mercado se está transformando fundamentalmente, evolucionando desde un mercado para las transacciones terminadas de productos en una enfocada en las oportunidades de inversión de producción y adquisición de fuentes originales».

El mercado registra otro hito con su mercado de proyectos asiáticos (APM) estableciendo un nuevo récord de presentaciones, «reafirmando su posición como la mayor plataforma de coproducción y financiación de la región». Los 30 proyectos seleccionados de 15 países abordan problemas globales que incluyen desigualdad, derechos de género, temas LGBTQ+, guerra y fronteras al tiempo que muestran diversos contextos culturales y experimentación de género.

Kim destaca la fuerte representación de los directores con los lazos de Busan, los ex alumnos de la Academia de Cine Asiático y las creadoras de mujeres asiáticas. Solo desde Corea, siete nuevos proyectos que abarcan dramas de mayoría de edad hasta el horror oculto están buscando oportunidades de coproducción internacional. «La inclusión de directores como Kazuya Shiraishi y Yoon Eun-Kyung, que aportan sensibilidades de género distintivas, se siente especialmente fresca», señala.

El mercado también está ampliando su apoyo de coproducción a través de iniciativas prácticas. El programa de centros de productores facilita la «redes vitales y el emparejamiento esencial para las coproducciones», mientras que ACFM expande asociaciones con agencias e instituciones de cine nacionales para promover el apoyo a las colaboraciones internacionales.

El Fondo de Soporte de Co-Production ACF proporciona financiamiento de producción a un proyecto este año, con una expansión planeada para el próximo año. «Anticipamos un apoyo más fuerte del Consejo de Cine de Corea en iniciativas de coproducción», dice Kim.

Soportando estos esfuerzos está «el informe A», que compila los datos de la industria y las tendencias del mercado de 17 países asiáticos, «formando una base informativa para la colaboración». Además, «The A Summit» ofrece información sobre políticas y fomenta la cooperación institucional entre los países asiáticos.

Los cambios estructurales de Biff, incluida la fusión de nuevas corrientes y las secciones de Kim Jiseok en Vision Asia y la creación de una nueva sección de competencia, están creando nuevas oportunidades para el lado del mercado. Kim ve la integración como «una evolución en la visión Asia, mientras que la nueva competencia surge como una sección principal distinta».

Vision Asia se conecta con la visión de Corea «para fomentar los intercambios genuinos entre los cineastas coreanos y asiáticos, celebrando el cine independiente a través de numerosos premios», mientras que la competencia «fortalece el papel de Biff como una plataforma que reúne las mejores películas de Asia».

En el lado del mercado, ACFM está «profundizando las conexiones mediante el apoyo al emparejamiento del agente de ventas, las proyecciones de P&I y las presentaciones específicas en territorios donde la distribución aún no se ha asegurado». Si bien la nueva competencia tardará en establecerse, «desde la perspectiva del mercado, envía una señal más clara a los compradores e inversores», señala Kim.

Con mercados globales como la película Marché Du de Cannes y el mercado cinematográfico estadounidense que compiten por la atención, Kim identifica las fortalezas únicas de ACFM como «su identidad como el centro para el contenido asiático, sus bajas barreras de entrada fomentan la participación abierta y su escalabilidad permitiendo que florezca el contenido diverso de la historia».

El mercado reúne a los creadores, inversores y compradores de toda Asia «en un mercado global y exclusivamente diverso». Lo que también distingue a ACFM es «La sinergia con Biff: ofrece una mezcla inseparable de descubrimiento artístico y oportunidades industriales, creando una atracción dual convincente para los delegados internacionales».

A diferencia del biff Forum, que «se dirige al público general y tiende a ser más teórico y académico de naturaleza», el mercado está diseñado para «conectar orgánicamente el discurso que refleja las tendencias profesionales del mercado con la presentación de proyectos, las exhibiciones y las redes de la industria». Esto crea un entorno en el que «las discusiones concretas estrechamente alineadas con las realidades y tendencias del mercado pueden evolucionar directamente hacia las oportunidades y las asociaciones de coproducción».

«La misión central de ACFM es unir directamente el discurso con la inspiración y las oportunidades comerciales», enfatiza Kim. «No solo estamos facilitando conversaciones sobre la industria, estamos creando un espacio donde esas conversaciones se traducen inmediatamente en resultados comerciales tangibles y empresas de colaboración».

Mirando hacia el futuro, Kim imagina que ACFM se basa en cinco pilares: «Cooperación y política asiática, desarrollo de historias y comercio de IP, soporte de coproducción, distribución y ventas en el extranjero, y la intersección de la tecnología y el contenido».

Si bien «los mercados de coproducción y distribución centrados en el cine asiático son nuestras raíces», Kim espera «navegar con éxito las olas de cambio en el mercado al absorber el poder de la narración y los motores de crecimiento futuros a través de tecnologías innovadoras».

En cinco años, imagina que ACFM se está convirtiendo en «una plataforma que abarca todos los aspectos fascinantes del contenido asiático». Mientras mantiene su enfoque central en la película, el mercado «se establecerá como un centro integral de contenido asiático que abarca la animación, las series, los nuevos medios y el contenido basado en la tecnología».

Crucialmente, Kim enfatiza que «no reemplazan nuestra base de la industria cinematográfica existente, sino que la expanden y crean sinergias».

La transformación que describe Kim representa solo el comienzo de una evolución más amplia. «Estamos construyendo un ecosistema donde las historias asiáticas pueden encontrar su expresión más poderosa en cualquier formato», concluye Kim, «donde la excelencia tradicional del cine cumple con la innovación de vanguardia, y donde nuestras profundas relaciones de la industria se convierten en la base de las formas completamente nuevas de colaboración creativa».