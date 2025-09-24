Jefe de BGN sobre el envenenamiento de MBG en West Bandung, dijo que la nueva cocción de SPPG ‘Good Good’

Yakarta, Viva – Cabeza Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan hindayana Descubrimiento de los hallazgos iniciales relacionados con los errores técnicos de la Unidad de Servicios de Fulfilo Nutricional (SPPG) que cocina programas de alimentos Comer nutritivo gratis (Mbg) Demasiado temprano, de modo que la comida se almacena demasiado antes de que se distribuya.

Esto fue transmitido por el jefe de BGN Dadan Hindayana cuando observó directamente el supuesto puesto de manejo de casos envenenamiento MBG Program Food en Cipongkor, West BandungWest Java, martes 23 de septiembre de 2025.

«La declaración inicial muestra que el SPPG cocina demasiado temprano para que el plato sea demasiado largo. Esta mañana, martes (9/23), hemos coordinado con todos los nuevos SPPG que operan el último mes, luego pedimos que comiencen a cocinar por encima de las 01.30 para que el tiempo entre el proceso de cocción y la entrega no sea más de 4 horas», dijo.

Según Dadan, los patrones de cocción y distribución son la clave principal para mantener la calidad de los alimentos. Durante mucho tiempo se ha considerado que SPPG encontró el ritmo laboral, sin embargo, el nuevo SPPG a menudo le preocupa que la comida no esté terminada a tiempo para que la producción sea demasiado temprana.

«Por lo tanto, una de las cosas que instruía al nuevo SSPG al comenzar, ya tenían una lista de beneficiarios. Dicen 3,500 en 20 escuelas, pedí que estuvieran al comienzo de servir primero a dos escuelas, luego después de estar acostumbrados a subir a cuatro escuelas, después de eso volvió a 10 escuelas», dijo.

«Luego, después de poder dominar el proceso, incluso entre la cocción y la entrega, puede llegar a tiempo con una cierta cantidad que solo puede maximizar el número de beneficiarios», agregó.

Además, Dadan también destacó un caso similar que había ocurrido en Banggai, Central Sulawesi. El SPPG local anteriormente fue bien, pero luego reemplazó el proveedor de materias primas de repente para que la calidad disminuyó.

«Por lo tanto, instruimos al viejo (sppg) para el viejo (sppg) para que cuando reemplace al proveedor, debe ser gradual. Por lo tanto, no todo debe cambiar dramáticamente. Para sppg que se someterá a esto como en prisión, reemplazará al proveedor en muy poco tiempo, por lo que preguntamos después del incidente, detenga primero (MBG)», dijo.

En la actualidad, BGN junto con las partes relacionadas están analizando eventos en Banggai y Cipongkor, Bandung. BGN ha despedido temporalmente el programa MBG en Cipongkor SPPG para que puedan familiarizar el proceso de cocción y realizar análisis detallados relacionados con los servicios.

Dadan también enfatizó que la evaluación no solo se llevó a cabo en Cipongkor, sino también en otro nuevo SPPG para que no ocurrieran incidentes similares. También recordó la importancia del tratamiento psicológico de los beneficiarios que no deben ignorarse.

«No olvides que los niños que experimentan trastornos digestivos definitivamente experimentarán trauma.