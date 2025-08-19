Jefe de Berlinale sobre la necesidad de ‘mostrar películas incómodas’

Los jefes de algunas de las fiestas de películas principales del mundo se reunieron el martes en el Festival de Cine de Sarajevo Para discutir el papel de los festivales, abordar temas de actualidad como el desarrollo de la audiencia y cómo la creciente tensión política está afectando las decisiones curatoriales y estratégicas.

Cuando se le preguntó sobre la responsabilidad de un festival de mostrar «películas incómodas y divisivas», director del festival de la Festival de Cine de Berlín Tricia Tuttle dijo: «Absolutamente». «Parte de nuestro papel es encontrar y respaldar voces que a veces incomodan a las personas. Esa es una de las cosas que los festivales pueden hacer».

«No somos solo fábricas de ideas», continuó. «Los cines y los festivales siempre han sido espacios donde puedes comenzar conversaciones difíciles. Lo que realmente me encanta de lo que los cineastas pueden hacer para estas conversaciones difíciles es mostrarnos algo mucho más complejo de lo que puede hacer una noticia. Hay algo que sucede entre el lenguaje que es poderoso. Tenemos que mostrar películas incómodas. Definitivamente».

El jefe de Sarajevo, Jovan Marjanović, se hizo eco de Tuttle: «Es importante hacer la distinción de que los festivales no son su fuente de noticias. Es una forma de obtener una imagen más amplia y reflexionar. Si nos comunicamos eso, reduciremos la cantidad de tensión creada por las redes sociales y a veces las noticias falsas. Si entiendes los festivales que entienden los lugares para comunicarnos, creo que haremos más exitosas en lo que haremos que hagamos lo que debemos hacer. Los festivales deben ser políticos;

Tuttle agregó que ella y el equipo de Berlinale tenían un tipo de curso de entrenamiento de moderación el año pasado desarrollado por el jefe de gabinete del festival, Florian Weghorn. «Eran grandes sesiones para dar a las personas más confianza en los espacios disputados. Nunca fue para detener ninguna conversación, sino reconocer que las personas a veces se sienten heridas por las cosas que se dicen en una audiencia. [Those sessions] No nos dio las respuestas, pero le dieron a la gente la confianza para poder entrar en un festival de cine muy, muy difícil para nosotros el año pasado, y definitivamente quiero seguir haciendo eso «.

Vanja Kaluđerčić, de Rotterdam, mantuvo algo similar en el festival holandés, diciendo que las crecientes tensiones políticas han hecho que el equipo «sea mucho más consciente de cómo trabajar con Front of House y Moderators» en «entornos políticamente cargados».

«Tenemos una reunión en el ayuntamiento donde todo se discute con los miembros del equipo, los trabajadores independientes y todo el equipo. Si reconocemos que hay un dilema mayor, una crítica más grande dentro del equipo o un deseo de aprender más sobre algo, respondemos a eso. Organizamos los debates donde las personas pueden expresar sus opiniones, sin importar cómo contraste, están entre sí. Estamos dispuestos a aprender y seguir siendo un equipo».

Los panelistas también discutieron el papel de los festivales dentro del ecosistema de distribución y exposición. Los festivales siguen siendo en gran parte responsables de la circulación de películas Arthouse, Experimentales y impulsadas por el autor, pero Tuttle enfatizó que la industria está «preocupada por el creciente abismo entre los festivales y el cinemato».

«Uno de nuestros roles más importantes es continuar mostrando películas que la gente no puede ver en otros lugares y continúe creando un apetito y conocimiento en el público para diferentes formas de cine», agregó. «Pero tenemos que descubrir cómo ganar más visibilidad, y eso es probablemente trabajando juntos más de lo que hacemos ahora, pero también descubrir cómo comunicarse con el público a través de las redes sociales, específicamente audiencias más jóvenes entre 18-30».

Hasta ese momento, el jefe de Berlinale habló sobre la falta de visibilidad no solo a través de un mercado de distribución teatral cada vez más duro sino también por la reducción de la prensa especializada. «Hemos estado hablando de esto durante 20 años, las pulgadas decrecientes para escribir sobre películas que no están basadas en celebridades o noticias y agenda.

«Creo que si alguno de nosotros que tenemos la suerte de vivir en países con fondos públicos necesitamos presionar por la inversión, tal vez incluso menos inversión en producción y más inversión en exhibición y distribución, porque ahí es donde está el mayor problema», agregó Tuttle. «Si no tiene pantallas para el ganador de Golden Bear, eso se acaba de lanzar recientemente en el Reino Unido a una cantidad alarmantemente de pantallas, entonces, ¿cómo va a encontrar el público esa película? Esta intervención es algo absolutamente esencial a nivel mundial».

Aún así, el panel envuelto en una nota positiva, con Marjanović enfatizando que los tiempos de Covid difíciles han dejado en claro cuán necesarios son los festivales no solo para la industria en general sino también para el público.

«Covid obviamente fue un momento difícil, y aprendimos muchas cosas, pero lo principal es que aprendimos que los festivales son necesarios y la gente quiere reunirse y ver películas juntas. Eso fue, digamos, algo bueno de Covid, mirando cómo se vería el mundo si no hubiera festivales de cine. Reafirmó nuestra razón por la existencia».