Jean Smart gana el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia televisiva

Jean inteligente Ha ganado el Globo de Oro a la mejor interpretación de una actriz en una serie de televisión de comedia. Es su tercer trofeo por interpretar a Deborah Vance en “Hacks” de HBO Max, ya que también se llevó a casa el premio por las temporadas 1 y 3.

Al iniciar su discurso de aceptación, Smart bromeó: «¿Qué puedo decir? Soy una perra codiciosa».

Ella pasó a agradecer a Globos de Orodiciendo: «Soy una de las personas más afortunadas en esto, no en esta sala, en todo este negocio, y no pasa desapercibido».

En un discurso breve y vago que hacía referencia al caos y la inquietud políticos, Smart añadió: «Hay muchas cosas que podrían decirse esta noche… Hagamos todos lo correcto. Creo que cada uno en su corazón sabe qué es lo correcto, así que hagamos lo correcto».

Smart superó a Kristen Bell (“Nobody Wants This” de Netflix), Ayo Edebiri (“The Bear” de FX), Selena Gomez (“Only Murders in the Building” de Hulu), Natasha Lyonne (“Poker Face” de Peacock) y Jenna Ortega (“Wednesday” de Netflix) en la categoría.

La actuación de Smart como la comediante quisquillosa e incomprendida la ha convertido en un imán para los premios. Ha ganado el Emmy por “Hacks” por las cuatro temporadas y también se ha llevado a casa tres premios SAG.

Smart también tuvo una actuación nominada a un premio en “Mare of Easttown” en 2021, y sus créditos recientes incluyen “Watchmen”, “Babylon” y “A Simple Favor”. También presentó “Saturday Night Live” en 2024 y se interpretó a sí misma en el episodio de los Globos de Oro de la comedia de Apple de Seth Rogen “The Studio”. En 2025, dirigió la producción de Broadway “Call Me Izzy”, volviendo a sus raíces en el teatro en vivo.

“Hacks”, protagonizada por Smart y Hannah Einbinder, debutó en 2021 y se ha convertido en una de las series de comedia emblemáticas de HBO Max. La quinta temporada llegará en algún momento de 2026.