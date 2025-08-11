Jean-Luc Godard Confidente Fabrice Aragno establece el título de Locarno ‘The Lake’

El cineasta suizo Fabrice Aragno («Dimanche») que sirvió como Jean-Luc GodardEl colaborador multifacético y confidente creativo durante la mayor parte de dos décadas, se dirige a Locarno para el estreno mundial de su última función «The Lake» («Le Lac»).

Compite por el leopardo dorado superior de Locarno en la principal competencia internacional del festival, inclinándose el 14 de agosto.

Convirtiendo las minucias de los fugaces encuentros de la vida en exhibiciones de emoción visceral, el proyecto ve que el cineasta se rinde más a la escena. Desmendidos por el diálogo pesado, los paisajes dicen mucho y los protagonistas de mediana edad quedan estoicos, solo sus expresiones pesadas y marcos ágiles que mantienen el espacio entre lo tangible y lo divino mientras manejan una escarpada carrera de navegación de cinco días en un lago grande.

«Entré en el mundo del cine porque lo veo, y lo siento, como una forma de arte en la encrucijada de la pintura y la fotografía (la imagen), la música (sonido y el silencio), el baile (movimiento) y la poesía (por el silencio que también evoca). Parece ser la forma de arte ideal para expresar lo inexpresable», dijo Aragno a dijo Aragno a dijo Aragno. Variedad.

«Antes de usar palabras, veo una imagen que puede tener 12 metros de ancho y seis metros de alto, con ocho pistas de audio, y oscuridad y silencio. El hecho de que podamos traer realidad capturada y convertirla en una composición, que podemos filmar caras como paisajes y paisajes como personajes, dejo espacio para eso. Todo lo que se indica, denunciado, aplastado por las palabras y el conocimiento, que no vemos. agrega.

Un artista que cree en la casualidad, Aragno admite que el proyecto se construyó con el tiempo, ya que las oportunidades dieron paso a la estructura narrativa de la película. Las ideas y las relaciones florecieron, persuadiéndolo para desarrollar completamente el proyecto.

«En 2013, tuve la oportunidad de crear un video para una gran exposición en Suiza que reunió a pintores que habían pintado el lago de Ginebra. De Turner a Courbet, Vallotton e incluso Dürer. Querían incluir cineastas y, por lo tanto, Jean-Luc Godard», explicó.

«Trabajando en estas pinturas y enfrentando el majestuoso lago, me sorprendió el contraste entre lo que expresa a través de lo que vemos (aquí, a través del prisma de la sensibilidad de los pintores) y lo que resuena dentro de nosotros, en nuestros interiores invisibles. Encontré esta relación sorprendente. Llamé el trabajo de los videos. y sus variaciones visibles, de nuestras invisibilidades.

El atractivo panorámico es innegable, la prosa majestuosa de la naturaleza, tanto los marcos como enano las afectaciones tumultuosas de los personajes. Las puestas de sol de oro rosa eléctrica juegan opuestas a las cadenas montañosas de niebla cargadas de niebla y nubes densas que albergan aguaceros torrenciales, mientras que la actriz francesa clotilde Courau («a la sombra de las mujeres») y el marinero profesional suizo, Bernard Stamm, valientes tormentas interiores con gracia inquebrantable.

El director habla de la amplitud de sus talentos con Vigor, habiendo conocido a Courau en Locarno hace 10 años, y admite que sus protagonistas hicieron un dúo convincente en la película, que cuenta con su destreza para ayudar a las imágenes que navegan.

«¡Se encontraron, se redescubrieron, frente a nuestras cámaras! Ni actriz ni marinero, sino dos seres, solos, juntos, atrapados en los tormentos de la vida, el tiempo, la pérdida de las cosas, el regreso de los elementos esenciales», transmitió.

«The Lake» es producido por Casa Azul Films, que representa a las ventas mundiales. Es coproducido por la emisora pública Radio TéléVision Suisse (RTS).