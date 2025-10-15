JD(U) publica la primera lista de 51 candidatos para las elecciones de Bihar, incluidos ministros







Ministro Principal de Bihar Nitish Kumar JD(U) anunció el miércoles su primera lista de 51 candidatos para las próximas elecciones de la asamblea, con varios ministros como Vijay Kumar Choudhary, Sharwan Kumar y Madan Sahni entre los nominados.

Los ministros Ratnesh Sada y Maheshwar Hazari también figuran en la lista.

La lista también incluye a traidores como Shyam Rajak, que regresó al partido, renunciando a RJD hace aproximadamente un año, y al ex político Anant Kumar Singh, que había presentado documentos de nominación desde el escaño de la asamblea de Mokama el martes.

Presidente de la unidad estatal JD (U) Umesh Kushwaha también ha sido seleccionado desde el asiento de Mahnar.

Kushwaha también presentó sus documentos de nominación el martes.

Según la lista, Madan Sahni ha sido enviado desde el asiento de la asamblea de Badaurpur, Ratnesh Sada de Sonbarsa, Maheshwar Hazari de Kalyanpur, Vijay Kumar Choudhary de Sararanjan y Shrawan. Kumar de Nalanda.

Las elecciones a la asamblea de 243 miembros se llevarán a cabo en dos fases, los días 6 y 11 de noviembre. Los votos se contarán el 14 de noviembre.

Anteriormente, el Partido Bharatiya Janata (BJP) publicó su primera lista de 71 candidatos para las próximas elecciones. Elecciones a la Asamblea de Bihar el martes, según un comunicado oficial del partido.

El Comité Electoral Central aprobó a Mangal Pandey para Siwan, Tarkishore Prasad para Katihar, Ramkripal Yadav para Danapur, Nitin Nabin para Bankipur, Renu Devi para Bettiah, Premar para Gaya Town, Shreyyasi Jamui, Vijay Kumar Sinha, viceministro principal de Lakhisarai y CM Samrat adjunto. Chaudhary por tarapur para los culos bihar y otros.

Jan Saraj publicó otra lista de 65 candidatos para las próximas elecciones de Bihar el lunes, tomando ventaja sobre sus rivales en la distribución de entradas.

Un día antes, el fundador del Partido Jan Suraaj, Prashant Kishor, declaró que la lista está en consonancia con el esfuerzo del partido por proporcionar representación a varios sectores en proporción a su población.

«De los 116 nombres publicados en la lista, 25 estaban reservados. De los 91 asientos liberados para la categoría general, 31 están asignados a la comunidad EBC, 21 a la comunidad OBC y 21 a la comunidad musulmana«, dijo en conferencia de prensa.

La NDA gobernante decidió la distribución de entradas el domingo. El BJP y el JD(U) disputarán 101 escaños cada uno, mientras que el Partido Lok Janshakti (encabezado por Ram Vilas) disputará 29 escaños. El Rashtriya Lok Morcha (RLM) y el Hindustani Awam Morcha (HAM) disputarán seis escaños cada uno.









