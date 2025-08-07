JDU MP Sanjay Kumar Jha culpa a la oposición de Delhi Chaos sobre Bihar Sir







Janata Dal (United) (JDU) MP Sanjay Kumar Jha criticó a la oposición por su protesta por el Revisión intensiva especial de Bihar (Señor) en el parlamento, y los culpó por crear un «alboroto».

JHA dijo que la revisión intensiva especial está ocurriendo en Bihar y elogió a la Comisión Electoral por su trabajo.

Dijo mientras hablaba con Ani: «Estamos diciendo repetidamente que señor está sucediendo en Bihar. Ellos (la oposición) están creando un alboroto en Delhi, pero no tiene impacto en Bihar. La Comisión Electoral ha hecho muy bien el trabajo de Sir en Bihar … «

El comentario se produjo después de que los partidos del bloque de la India continuaron su protesta en el Parlamento el jueves contra la unidad de revisión de la lista de votantes de la Comisión Electoral (CE) en Bihar.

Presidente del Partido Parlamentario del Congreso Sonia Gandhi y el líder de la oposición en Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, junto con otros parlamentarios de la oposición, se unió a la protesta contra la revisión intensiva especial (SIR) y el «arresto de trabajadores en los estados gobernados por BJP» fuera del Parlamento.

Los parlamentarios del Congreso de Trinamool (TMC) también realizaron una protesta, sosteniendo pancartas con mensajes como «dejar de insultar a Bengala».

La revisión intensiva especial (SIR) de las rollos electorales en Bihar ha provocado una fila política, con la oposición de India Bloc alegando que el proceso de revisión podría conducir a la eliminación de una gran cantidad de votantes. Han estado protestando en el Parlamento, exigiendo una discusión sobre el Bihar Sir, desde el comienzo de la sesión del monzón de este año.

Mientras tanto, el Comisión Electoral de la India (ECI) dijo el jueves que ni siquiera una sola reclamación u objeción ha sido presentada por ningún partido político con respecto al borrador de rollos electorales en Bihar.

La Comisión Electoral ha afirmado que ningún elector elegible se dejará fuera y que ningún elector no elegible se incluirá en el rollo electoral final de Bihar. Ha apelado a presentar reclamos y objeciones para rectificar cualquier error en el borrador de la lista electoral de Bihar, que se publicó el 1 de agosto.

Sin embargo, la CE ha recibido 5.015 reclamos y objeciones directamente de los electores relacionados con la lista de draft hasta hoy, dijo el ECI en un boletín diario sobre la revisión intensiva especial (SIR) de la lista electoral en Bihar.

Los formularios recibidos de los nuevos electores al alcanzar los 18 años de edad o más son 27,517.

Según las reglas, los reclamos y objeciones deben ser eliminados por el Oficial de Registro Electoral/Oficial Asistente de Registro Electoral (ERO/AERO) después del vencimiento de 7 días.

Según SEÑOR Pedidos, ningún nombre se puede eliminar de la lista del borrador publicada el 1 de agosto, sin aprobar una orden de hablar por el ERO/Aero después de realizar una consulta y después de dar una oportunidad justa y razonable.

