JDF Asia Pacífico condena el ataque estadounidense y el arresto del presidente venezolano, violando el derecho internacional

Jacarta – El presidente del Foro Justicia y Democracia (JDF) Asia Pacífico, Jazuli Juwaini, condenó enérgicamente el ataque militar de Estados Unidos (EE.UU.) a Venezuela. Consideró que esta acción era una acción unilateral que violaba los principios básicos del derecho internacional y amenazaba el orden global.

Según Jazuli, el ataque militar no sólo violó la soberanía estatal, sino que también ignoró los mecanismos legales y diplomáticos internacionales que han sido la base para la creación de la paz y el orden mundial.

Donald Trump muestra foto del presidente venezolano Maduro tras ser arrestado Foto : ANTARA/Verdad Social @realDonaldTrump

«El ataque de Estados Unidos a Venezuela es una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Ningún país está justificado para utilizar la fuerza militar unilateralmente en nombre de los intereses y el poder políticos», dijo Jazuli en su declaración en Yakarta, el domingo (1/4/2026).

Destacó informes de que Estados Unidos no solo llevó a cabo el bombardeo, sino que también arrestó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Considerando que Venezuela es un país soberano, Jazuli considera que esta acción claramente va más allá del derecho internacional civilizado.

Jazuli recordó que la práctica del uso unilateral de la fuerza militar es muy peligrosa si se permite y se considera algo normal en las relaciones internacionales.

«No dejemos que esta acción se vuelva mala, como si el derecho internacional ya no fuera respetado, incluso podría ser violado por países poderosos. Si el derecho internacional colapsa, el mundo estará al borde del caos y el desorden globales», continuó.

El miembro de la RPD RI de la facción del PKS también enfatizó que el incumplimiento del derecho internacional tiene el potencial de aumentar el conflicto abierto entre países y aumentar la escalada de las tensiones globales.

«En condiciones como estas, la amenaza de una Tercera Guerra Mundial no es imposible. La guerra podría estallar en cualquier momento si los países fuertes continúan imponiendo su voluntad con la fuerza militar», afirmó Jazuli.

Debido a esta condición, JDF Asia Pacífico hace un llamado a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a actuar con firmeza, hacer cumplir el derecho internacional de manera justa y fomentar la resolución de conflictos a través del diálogo y la diplomacia, no de la violencia.

«La paz mundial sólo puede mantenerse si todos los países, sin excepción, cumplen con el derecho internacional y defienden los principios de justicia y humanidad», afirmó. (Fuente ANTARA)