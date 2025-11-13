JD Vance seduce a Trump y unta experimentos con Sora 2

“parque del sur”regresó a su programación regular el miércoles por la noche después de desviarse por un Especial de Halloween el 31 de octubre. En el tercer episodio de la temporada 28, Butters experimentó con la plataforma de video de IA generativa de OpenAI. sora 2para disgusto de su compañero estudiante de South Park Elementary, Red. Mientras tanto, JD Vance logra seducir Donald Trump y esquivar el castigo por intentar matar a su bebé por nacer con Satanás.

El episodio comienza con Butters mostrando su último vídeo de IA, en el que aparece Santa Claus orinando en la boca de su compañero de clase Red. En un acto de rápida venganza, Red crea su propio video de inteligencia artificial de Butters teniendo sexo con el ícono de Studio Ghibli, Totoro, y lo reproduce durante una asamblea escolar. Una vez que el detective Harris del Departamento de Policía del condado de Park se entera de los videos, inicia una investigación bajo la sospecha de que íconos ficticios populares en realidad están cometiendo actos atroces contra los niños de South Park.

De vuelta en la Casa Blanca, Trump está decidiendo cómo castigar a Vance por su traición. Sin embargo, Vance logra salir de esto con suavidad. Después de haber reparado su relación, Trump y Vance se dan un rápido baño juntos en el jacuzzi y luego hacen el amor apasionadamente en el dormitorio Lincoln.

“South Park” en 2025 ha sido todo acerca de Trump, y el episodio de esta semana trajo más de lo mismo. Las temporadas 27 y 28 prácticamente han girado en torno al presidente, centrándose principalmente en su relación con Satanás, mientras que muchos pilares de la serie se han asignado a papeles secundarios.

El cocreador de “South Park”, Trey Parker, recientemente dijo al New York Times que centrarse en Trump no se debe a que él y su colaborador Matt Stone “se hayan vuelto totalmente políticos”. Más bien se debe a que “la política se convirtió en cultura pop”.

«Es como si el gobierno estuviera frente a ti dondequiera que mires», explicó Parker. «Ya sea el gobierno real o todos los podcasters, los TikToks, los YouTubes y todo eso, y todo es político y político porque es más que político. Es cultura pop».