





Antes de la próxima reunión en Alaska entre el presidente de los Estados Unidos Donald Trump Y el presidente ruso Vladimir Putin para discutir un acuerdo de alto el fuego, el vicepresidente Vance expresó un claro deseo de poner fin a la financiación de la guerra de Ucrania y lograr la paz, según la colina. «Hemos terminado con la financiación del negocio de la Guerra de Ucrania. Queremos lograr un acuerdo pacífico a esto», dijo Vance a Fox News en una entrevista.

La Cumbre de Alaska tiene como objetivo encontrar un avance en las negociaciones con Moscú, centrándose en las discusiones sobre el control territorial. A principios de esta semana, el Kremlin compartió una propuesta de alto el fuego con la administración Trump, ofreciendo el control del este de Ucrania a cambio de detenerse a las hostilidades.

Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se ha opuesto firmemente al acuerdo, insistiendo en que cualquier acuerdo que excluya a Ucrania socava la posibilidad de la paz. Aunque Zelenskyy no fue invitado a la cumbre, la Casa Blanca y el embajador de los Estados Unidos en la OTAN Matthew Whitaker han indicado la posibilidad de una cumbre trilateral.

Los líderes europeos han reaccionado fuertemente al acuerdo propuesto, prometiendo apoyar los esfuerzos de Trump diplomáticamente, económica y militarmente, pero enfatizó que cualquier resolución debe salvaguardar los intereses de seguridad vitales de Ucrania y Europa.

Durante la entrevista, Vance destacó la frustración estadounidense con la continua carga financiera del conflicto. «Creo que los estadounidenses están hartos de continuar enviando su dinero, sus dólares de impuestos de este conflicto en particular. Pero si el Europeos Quiere dar un paso adelante y comprar las armas de los productores estadounidenses estamos de acuerdo con eso, pero ya no vamos a financiarlo nosotros mismos ”, dijo.

Esta no es la primera vez que Vance solicita a los aliados europeos que asuman un papel más importante. A principios de este año, Trump aseguró acuerdos para que los miembros de la OTAN aumenten su gasto de defensa al 5 por ciento de su PIB y organizó que Estados Unidos enviara armas letales a Ucrania financiadas por otros Países de la OTANAmpliando significativamente la participación económica de Europa en el conflicto.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





