JD (S) exige la investigación de NIA en el caso de Dharmasthala para exponer ‘conspiración’







JD (s) el domingo exigió un Agencia Nacional de Investigación (NIA) investigar las acusaciones de múltiples violaciones, asesinatos y entierros en Dharmasthala, con el objetivo de identificar a las personas detrás de la supuesta «campaña de conspiración y frotis» contra el sitio sagrado y la sospecha de financiación extranjera.

El partido, dirigido por su presidente de ala juvenil, Nikhil Kumaraswamy, organizó una manifestación titulada `Dharmasthala Sathya Yatre`. Al llegar a Dharmasthala, los líderes de JD (S) marcharon desde la orilla del río Netravati hasta el Templo Lord Manjunatha, donde ofrecieron oraciones y luego se encontraron con Dharmadhikari del Templo, Veerendra Heggade, extendiendo su apoyo.

Nikhil dijo su padre, Ministro de la Unión HD Kumaraswamy, Había hablado con Heggade por teléfono, ofreciendo apoyo moral en nombre del Partido y el Patriarca JD (S) y el ex primer ministro HD Deve Gowda.

Dirigiéndose a la reunión, Heggade dijo que el Kshetra «siempre sigue el camino de la verdad».

«No hablaré mucho, como el SENTARSE La sonda no se completa. Hasta que se complete, no hablaré mucho. Es mi responsabilidad asegurarme de que no hay errores en el Kshetra. Me aseguro de que no hay errores ni cosas desagradables aquí. A pesar de eso, cuando llegan algunas acusaciones, estamos listos para enfrentarlas. Tales incidentes no han tenido lugar y nunca tendrán lugar en nuestro kshetra «, dijo.

Anteriormente, Nikhil Kumaraswamy dijo a los periodistas que la NIA debería hacerse cargo de la sonda para garantizar que llegue a una conclusión lógica.

«No hay duda de hacer política en el Dharmasthala asunto. Todos deberíamos defender el `dharma`, y la verdad debería ganar. Algunos elementos antisociales han conspirado y están detrás de este episodio de difusión de información errónea. Como devotos de Dharmasthala, queremos que la verdad se presente ante la gente «, agregó.

Además afirmó que hay sospecha de que algunas casas de medios internacionales y canales de YouTube han sido alentados de una «manera muy organizada y sistemática de producir contenido que retrata negativamente a Dharmasthala».

«Como puede haber fondos internacionales para esta conspiración, nosotros, en nombre de JD (s), y como devotos de Dharmasthala, exigimos que la NIA se haga cargo de la investigación», afirmó Nikhil.

Destacando los comentarios anteriores del viceministro principal DK Shivakumar sobre una conspiración contra Dharmasthala, Nikhil dijo que su padre buscaría una reunión con el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, para impulsar una investigación de NIA.

«El Ministro de la Unión (Kumaraswamy) se dirigirá a los medios de comunicación en Nueva Delhi para compartir cierta información que ha recopilado de fuentes confiables sobre el papel de las personas en los círculos cercanos del primer ministro Siddaramaiah detrás del gobierno que formó el Sit para investigar el caso», dijo.

La controversia estalló después de que el demandante CN Chinnaiah, luego arrestado por cargos de perjurio, afirmó haber enterrado múltiples cuerpos, incluidas las mujeres con signos de agresión sexual, en Dharmasthala en las últimas dos décadas, lo que implica a los administradores del templo.

El SIT formado por el estado ha llevado a cabo operaciones de búsqueda en múltiples ubicaciones a lo largo del río Netravati, recuperando restos esqueléticos en dos sitios.

Al alegando que la investigación de SIT «no ha podido descubrir la verdad al tiempo que causó daños de reputación a Dharmasthala», Nikhil dijo: «El Sit debería haber llevado a cabo una investigación preliminar sobre Chinnaiah, sus antecedentes y sus intenciones cuando él (supuestamente) vino con un cráneo y algunos restos de Skeletal. En lugar de preguntar sobre él primero, todas las demás cosas se hicieron».

El socio de la Alianza JD (S) BJP celebrará un rally similar «Dharmasthala Chalo» el 1 de septiembre.

