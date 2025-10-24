JCI tiene la oportunidad de continuar subiendo hasta el nivel 8.500; consulte 5 recomendaciones para las acciones favoritas de los analistas

Jacarta – Índice de precios Acciones Se prevé que el compuesto (IHSG) continúe aumentando significativamente en la sesión de negociación del viernes 24 de octubre de 2025. Anteriormente, La JCI se fortalece drásticamente en un 1,49 por ciento, de modo que el aparcamiento se sitúa en el nivel de 8.274,35.

Ivan Rosanova, analista de Binaartha Sekuritas, dijo que la JCI tiene potencial para continuar reli subonda iii de la onda (v) hacia 8.595. Esto puede lograrse siempre que el índice nacional no caiga por debajo de su punto de soporte más cercano en la zona de 8.059.

«Mientras tanto, se estima que el objetivo final más cercano de la onda (v) está en el nivel 8866, según el análisis de proyección de Fibonacci», explicó Iván en su investigación el viernes 24 de octubre de 2025.

Los puntos de apoyo de la JCI se encuentran en las zonas 8.059, 7.892 y 7.821. Mientras tanto, los puntos de resistencia están en 8.362, 8.486 y 8.595.

Ivan estima que varias acciones tienen grandes posibilidades de ganar cómo en la sesión de negociación de hoy. La siguiente es una lista de recomendaciones de acciones de Ivan que los inversores deben seguir.

PT Ir a Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 65

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 8,300-8,600

Precio objetivo: 9.575

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Refinería Medco Energi Foto : Perfil de la empresa Medco Energi 2010

Recomendación: Compra especulativa

Área de compra: 1,210-1,290

Precio objetivo: 1.525

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 3,100-3,200

Precio objetivo: 3.500

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Recomendación: tomar ganancias

Precio objetivo: 2.290