JCI se quemó antes de unas vacaciones largas, verifique 3 acciones brillantes respaldadas por un sentimiento positivo

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Cayó 0.23 por ciento o 18.51 por ciento a cierre comercio Jueves 4 de septiembre de 2025. JCI quedó varado en 7.867 antes de las largas vacaciones (fin de semana largo) Conmemorando el cumpleaños del Profeta Muhammad.

El movimiento JCI más bajo se encuentra en el área de 7.885, mientras que el punto más alto es de 7.899. Al publicar un valor de transacción de RP 14.09 billones con una frecuencia de transacción de 1.92 millones de veces.

Citando de Stockbit, casi todos los sectores cayeron en la zona roja. Aun así, el sector cíclico disparó 3.61 por ciento seguido del fortalecimiento del sector de transporte en un 0.09 por ciento.

Por el contrario, el sector de la materia prima (material básico) encogido 1.12 por ciento, el sector inmobiliario corrigió el 0,80 por ciento, el sector energético erosionó el 0,67 por ciento y el sector de infraestructura perdió 0,67 por ciento. Luego, el sector no cíclico se redujo al 0.32 por ciento, el sector tecnológico debilitó el 0.25 por ciento, el sector financiero disminuyó el 0.18 por ciento, el sector industrial colapsó el 0.17 por ciento y el sector de la salud cayó 0.10 por ciento.



Movimiento JCI en la Bolsa de Indonesia. Foto : Entre fotos/M Agug Rajasa

CGS Sekuritas Indonesia revisa una serie de acciones que tienen un rendimiento positivo durante la sesión de negociación hoy en día respaldado por sentimiento, que incluyen:

PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (TLKM)

Las acciones de TLKM se dispararon 1.29 por ciento o 40 puntos a 3,150. El fortalecimiento es impulsado por el potencial de continuar la mejora del centro de datos y el segmento comercial B2B que se espera que mantenga el desempeño financiero de la compañía en el segundo semestre de 2025.

PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGAS)

Las acciones de PGAS subieron al 0.57 por ciento o 10 puntos a 1,770. El aumento fue respaldado por el plan de la compañía para iniciar un nuevo negocio que se centró en los negocios de bajo carbono (negocios bajos en carbono) con el desarrollo de biometano a través del tratamiento de los desechos de la palma aceitera (POME).

INBRIMENTO TUNGGAL Prakarsa TBK (INTP)

Las acciones de INTP habían fortalecido un 0,32 por ciento a pesar de que al final de la negociación cerró un 1,43 por ciento a 6,900. Fortalecimiento del catalizador debido al período de compra en curso (recompra) de acciones con un presupuesto de RP2.25 billones y los esfuerzos de la compañía para centrarse en la eficiencia de rentabilidad del potencial de ser un impulsor del rendimiento en el segundo semestre de 2025.