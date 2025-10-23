JCI se fortalece en el nivel 8.274 al cierre de hoy, consulte las 3 acciones más rentables

Yakarta, VIVA – índice de precios Acciones Combinación (IHSG) subió al cierre comercio Jueves 23 de octubre de 2025. La JCI se fortaleció un 1,49 por ciento o 121,80 puntos a 8.274,35.

Basado en el seguimiento VIVA De bit de stockel movimiento de la JCI estuvo en el rango de 8,179 a 8,292 durante la apertura del mercado. El valor de las transacciones en el mercado regular alcanzó los 18,98 billones de IDR con una frecuencia de transacciones de 2,4 millones de veces.

Todos los sectores compactos registraron un fortalecimiento, lo que llevó al índice interno a subir más que en la primera sesión. El sector inmobiliario lideró el aumento con un 3,65 por ciento, luego el sector no cíclico subió un 2,07 por ciento y el sector del transporte se disparó un 2,07 por ciento.

También se registraron tendencias positivas en el sector cíclico, que aumentó un 1,81 por ciento, el sector de infraestructura aumentó un 1,66 por ciento y el sector industrial aumentó un 1,64 por ciento. Luego, el sector financiero se disparó un 1,52 por ciento, el sector de materias primas saltó un 1,29 por ciento, el sector tecnológico subió un 1,19 por ciento, el sector de la salud se disparó un 0,85 por ciento y el sector energético subió ligeramente un 0,03 por ciento.



IHSG Foto : FOTOS DE ANTARA/Sigid Kurniawan

Los analistas de Phintraco Sekuritas evalúan el sentimiento positivo de rebote La fuerte JCI proviene del plan de Danantara Investment Management Agency (BPI) de formar una nueva empresa de gestión de activos como resultado de la fusión de las filiales BRI, Mandiri y BNI que se dedican a la gestión de activos. En conjunto, se estima que tienen activos bajo gestión de alrededor de 8 mil millones de dólares.

Se estima que esta acción corporativa se completará en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, las consideraciones aún están en curso, por lo que no ha habido una decisión final al respecto.

Técnicamente, el histograma MACD negativo continúa estrechándose y el RSI estocástico apunta hacia arriba en el área de pivote. JCI cerró por encima de los niveles MA5 y MA20.

«El volumen de compras ha aumentado. Por lo tanto, se estima que el JCI tiene potencial para continuar su ascenso hasta probar el nivel psicológico en 8.300. Sin embargo, debemos tener cuidado con la posibilidad de un retroceso a corto plazo debido a la toma de ganancias del fin de semana», explicó el analista Phintraco Sekuritas, citado en su investigación el jueves 23 de octubre de 2025.

Además, Phintraco Sekuritas también informó sobre tres emisores de acciones que obtuvieron los saltos de precios más altos para ingresar a las filas de los principales ganadores de la siguiente manera.

Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Las acciones de UNVR subieron un 9,18 por ciento o 190 puntos y cerraron en 2.260.

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL)

Las acciones de EXCL subieron un 7,85 por ciento o 190 puntos a 2.610.