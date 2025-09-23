JCI se disparó superior a 8.100 al cierre de hoy, mira una fila de sesek stocks

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) disparó 1.06 por ciento o 85.16 puntos al cierre de la negociación el martes 23 de septiembre de 2025. El aumento empujó el índice de vuelo en el área 8,125.20.

El movimiento JCI está dentro del área de 8.039-8.125 área. Valor de transacción en todos los mercados (todos los mercados) de RP31.5 billones con una frecuencia de transacción de 2.49 millones de veces.

Aunque el índice doméstico fortificado Rápido pero el sector tecnológico cayó finamente 0.05 por ciento. Mientras tanto, el sector de la materia prima (materiales básicos) lideró el aumento más alto del 2.84 por ciento.

Además, el sector energético aumentó un 2,27 por ciento, el sector inmobiliario aumentó un 2,20 por ciento y el sector no cíclico fortaleció un 2.11 por ciento. El fortalecimiento también fue registrado por el sector de transporte en un 1,96 por ciento, el sector industrial aumentó un 1,47 por ciento, el sector cíclico se elevó 0,82 por ciento, el sector de la salud aumentó un 0,80 por ciento, el sector financiero aumentó un 0,73 por ciento y el sector de infraestructura aumentó un 0,37 por ciento.

La ilustración está invirtiendo Foto : Pexels.com/anna Nekrashevich

El analista de Phintraco Sekuritas dijo que la posición de JCI era el nivel más alto de nuevo nivel. Uno de los sentimientos positivos es el esfuerzo del Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa para erradicar cigarrillos ilegales Fomentar el fortalecimiento en las existencias de cigarrillos.

Técnicamente, el histograma positivo de MACD muestra un aumento respaldado por un fuerte indicador de volumen de compra y una indicación de la acumulación de indicadores de acumulación/distribución. Sin embargo, el indicador RSI estocástico se encuentra en el área de sobrecompra.

«IHSG está por encima del nivel de MA5, MA20 y MA200, lo que indica que está en el área alcista a corto y largo plazo», explicó el analista de Phintraco Sekuritas citado a partir de su declaración el martes 23 de septiembre de 2025.

Phintraco Sekuritas reportó tres emisores de acciones que registraron un aumento significativo de los precios para que lograra ingresar las filas del mayor ganador, incluyendo:

PT Pertamina Energía geotérmica TBK (PGEO)

Sahak Pgeo se fortaleció en un 6.82 por ciento o 90 puntos y cerró al nivel de 1.410.

Alamri Resources Indonesia TBK (Adro)

Las acciones de Adro aumentaron en un 6.02 por ciento o 100 puntos al área de 1.760.

Barito Pacific TBK (BRPT)

El emisor de acciones controlado por Prajogo Pangestu aumentó un 4,66 por ciento o 150 POIJ a 3,370.