JCI se desplomó en la sesión I pero estas 3 acciones subieron

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias El combinado (CSPI) cayó bruscamente en la abertura comercio Jueves 24 de septiembre de 2025. JCI cayó un 0.62 por ciento o 50.78 puntos a 8.075.77.

El movimiento JCI fue monitoreado en el rango de 8.055-8,146 áreas. Con valor transacción En el mercado regular alcanzó RP 13.48 billones y la frecuencia de las transacciones fue de 1.70 millones de veces.

Analista de Phintraco Sekuritas evaluando técnicamente, la formación de histogramas positivos en MACD ha disminuido. El indicador estocástico de RSI forma la muerte de la muerte en el área de sobrecarga.

Algunos sectores experimentan una corrección bastante profunda. Las tres disminuciones más altas incluyen el sector no cíclico colapsado 1.86 por ciento, el sector inmobiliario se redujo el 0,95 por ciento y el sector tecnológico cayó un 0,77 por ciento.

Por el contrario, algunos sectores de materia prima (materiales básicos) dispararon 2.52 por ciento y el sector de transporte aumentó un 2,47 por ciento y el sector industrial aumentó un 1,64 por ciento.

«Estimamos que IHSG tiene el potencial de continuar el debilitamiento al nivel de 8,050 a 8,025 en la segunda sesión de operaciones», dijo el analista de Phintraco Sekuritas en su declaración citada el jueves 25 de septiembre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó que tres emisores de acciones que llegaron a las filas de los principales ganadores porque obtuvieron un aumento de precio significativo, entre otros:

Japfa cómplice Indonesia TBK (JPFA)

Las acciones de JPFA aumentaron 6.01 por ciento o 115 puntos a 2,030.

Pt geto gojek tokopedia tbk (goto)

Las acciones de Goto subieron 5.66 por ciento o 3 puntos al nivel 56.

Surya Citra Media TBK (SCMA)

Las acciones de estafa aumentaron en un 5,23 por ciento o 18 puntos a la posición 362.