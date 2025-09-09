JCI se desplomó cuando reorganizó Sri Mulyani, Comisión XI DPR: No mucho se elevará

Yakarta, Viva – El índice de precios de acciones compuestas (CSPI) se desplomó cuando el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto a mí-remodelación Sri Mulyani Desde el cargo del Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) el lunes 8 de septiembre de 2025 ayer.

Leer también: La declaración del Instituto de Observador de Impuestos Indonesios (LPPI) destacó la relación fiscal indonesia del 12% del PIB



Miembro de la Comisión XI de DPR de la facción del Partido Golkar, Melchias Markus Mekeng Llamar al declive en el JCI es algo natural.

«Sí, el nombre es el mercado, hay un mercado dinámico. Hay noticias positivas de que hay negativo», dijo Mekeng a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Leer también: Tercer discurso de Prabowo en la Asamblea General de la ONU, después de Donald Trump y el presidente Brasil



Aunque se desplomó, Mekeng afirmó que la economía fundamental de Indonesia aún era buena. También cree que el JCI se elevará nuevamente.

«Pero en fundamentalmente, nuestra economía sigue siendo buena. En mi opinión, esto no es demasiado largo, esto se recuperará. Y esta también es una oportunidad para las personas que toman una nueva posición», dijo.

Leer también: Golkar sobre el intercambio de raciones ministeriales: la autoridad del presidente, nos rendimos



Anteriormente informó, el índice de precio de las acciones compuesto (CSPI) cayó 100.50 puntos o 1.28 por ciento al cierre de la negociación el lunes 8 de septiembre de 2025. La corrección aguda provocó que un índice doméstico cayera al nivel de 7,766.85.

La disminución ocurrió después de que el Ministro de Estado (Mensesneg), Praseteto Hadi, anunció que el presidente Prabowo Subianto eliminaría a los ministros (reorganizar) en el gabinete rojo y blanco el lunes 8 de septiembre de 2025.

El JCI, que originalmente se movía de lado en el rango de 7,929 a 7,889, inmediatamente se sumergió libremente a 7,766, que era la posición más baja. El valor de la transacción se registró a Rp 20.20 billones con una frecuencia de transacción de 2.23 millones de veces.

«Anteriormente, el índice tendía a moverse en un territorio positivo, pero junto con la presencia de noticias de reorganización sobre varios ministros, incluido el Ministro de Finanzas, lo que hace que el índice se debilite principalmente debido a la presión sobre las acciones bancarias», el analista de Phintraco Sekuritas en su informe el lunes 8 de septiembre, 2025.

Además, el analista de Phintraco Sekuritas destacó las reacciones del mercado debido al temor a la incertidumbre y los cambios en la política económica. Se espera que los inversores examinen qué políticas tomarán los nuevos funcionarios, ya sea de acuerdo con las expectativas del mercado y tenga un impacto positivo en la economía.