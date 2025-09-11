JCI se abre verde y se ensombrece a pesar de que el intercambio de Asia-Pacífico se fortalece

Yakarta, Viva – JCI abrió 91 puntos o 1.19 por ciento en el nivel de 7,790 en la apertura de la negociación el jueves 11 de septiembre de 2025.

Jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, CSPI tiene el potencial corregido En el comercio de hoy.

«IHSG tiene el potencial de ser corregidos nuevamente hoy», dijo Fanny en su investigación diaria, jueves 11 de septiembre de 2025.

Índice de precios de acciones compuestas (CSPI)

La Bolsa de Valores de Asia-Pacífico fue compacta en la negociación el miércoles pasado, ya que el mercado de Mercermati fue liberado por los principales datos de inflación de China para el período de agosto de 2025.

Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas Porcelana muestra, índice de precios al consumidor (Ihk) China agosto de 2025 cayó 0.4 por ciento interanual (año), en comparación con el 0 por ciento en julio de 2025 o menor que las expectativas -0.2 por ciento.

Mientras tanto, la inflación del IPC chino en agosto se registró en 0 por ciento de manera mensual (MTM), en comparación con el aumento anterior del 0.4 por ciento.

«Mientras tanto, el índice de precios del productor (IHP) cayó un 2.9 por ciento (interanual) en agosto de 2025, después de una disminución del 3.6 por ciento en julio de 2025 o de acuerdo con las expectativas», dijo Fanny.

En Japón, el índice Nikkei 225 aumentó un 0,87 por ciento y Topix aumentó un 0,60 por ciento. Mientras tanto, en Corea del Sur, el índice Kospi disparó 1.67 por ciento y Kosdaq aumentó un 0,99 por ciento.

En línea con eso, el índice australiano S & P/ASX 200 fortaleció un 0,31 por ciento, Hang Hong Kong Hang aumentó un 1,01 por ciento y, en el continente, China también aumentó.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,620-7,680, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 7,720-7,750», dijo.