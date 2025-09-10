JCI se abre verde como el fortalecimiento del intercambio de Asia y el Pacífico

Yakarta, Viva – JCI está abierto fortificado 53 puntos o 0.71 por ciento a 7,682 en la apertura de la negociación el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice que el CSPI tiene el potencial de recuperarse en el comercio actual.

«IHSG tiene el potencial de ser un ligero rebote a 7650-7700. Pero debe ser cuidadoso porque siempre que no se haya roto nuevamente por encima de 7,700, el JCI todavía es vulnerable a la corrección», dijo Fanny en su investigación diaria, miércoles 10 de septiembre de 2025.



JCI Translucente 5.900

Las intercambios de valores en las regiones asiáticas y del Pacífico varían en el comercio el martes pasado, con la mayoría de los movimientos fortalecidos.

El optimismo de los inversores se está haciendo más grande después de que el sentimiento positivo de los Estados Unidos tiene un impacto en la región.

El índice japonés Nikkei 225 cayó un 0,42 por ciento y Takix cayó un 0,51 por ciento, después de que el primer ministro Shigeru Ishiba anunció su renuncia el domingo.

Mientras tanto, el índice Kospi surcoreano disparó 1.26 por ciento y Kosdaq fue de 0.76 por ciento.

Mientras tanto, el índice australiano S & P/ASX 200 cayó 0.52 por ciento, Hang Seng Hong Kong aumentó un 1,19 por ciento y el compuesto de Shanghai cayó un 0,51 por ciento.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,680-7,700, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 7,650-7,700», dijo.