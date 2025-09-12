JCI salta 106 puntos después de la primavera del gobierno IDR 200 billones al banco, cheque 3 acciones de ganadores superiores

Yakarta, Viva – Índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Brillante antes del fin de semana junto con el aumento de las expectativas de la poda tasa de interés por la Fed.

JCI dio 1.37 por ciento o 106.15 puntos al cierre de la negociación el viernes 12 de septiembre de 2025.

Además del sentimiento positivo De la Fed, el analista de Phintraco Sekuritas evaluó que se alentó al fortalecimiento del índice nacional a mejorar la economía nacional en el segundo semestre de 2025.

Donde el gobierno ha comenzado a canalizar Fondo del Tesoro Almacenado en Bank Indonesia (BI) a cinco bancos estatales por valor de RP200 billones recibieron una respuesta positiva por parte de los inversores.

Bank Mandiri, BRI y BNI recibieron liquidez de Rp55 billones. Mientras tanto, BTN obtiene liquidez de RP25 billones y luego BSI obtiene una ración de RP10 billones.

«Esta semana, el JCI cerró un 0,17 por ciento. Técnicamente, el indicador RSI estocástico indica la reversión y la pendiente negativa que MacD comienza a limitarse. El JCI también está cerrado por encima del nivel de MA20», se citó al analista de Phintraco Sekuritas de su investigación, el viernes 12 de septiembre, 2025.

Ihsg Foto : Entre fotos/akbar nugroho gumay

Todo el sector compacto se elevó liderado por un rápido aumento en el sector de la materia prima (materiales básicos) en un 2.54 por ciento.

El sector tecnológico sigue un fortalecimiento del 1.61 por ciento y el sector financiero disparó 1.26 por ciento.

Phintraco Sekuritas también reportó tres emisores de acciones que registraron el salto de precio más alto para que logró ingresar a las filas de los principales ganadores en LQ45, entre otros:

PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)

Las acciones de MBMA saltaron a 8.96 por ciento o 38 puntos y cerraron al nivel de 462.

PT Vale Indonesia TBK (INCO)

Las acciones de Inco obtuvieron un aumento de 6.95 por ciento o 260 puntos para penetrar el área de 4,000

PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BBTN)

Las acciones de BBTN se dispararon 4.06 por ciento o 55 puntos a 1,410