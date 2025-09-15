JCI Red Signal, analista de este 5 potencial analista de stock de CUAN

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Se estima que se vuelve debilitarse en la negociación el lunes 15 de septiembre de 2025. En la sesión de fin de semana, el JCI se cerró a 7,747.90 después del aumento del 0.64 por ciento.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova reveló que se observó la señal de corrección porque el índice no pudo cruzar la línea SMA-20 y también el Fibonacci 7841 resistente el jueves 11 de septiembre de 2025

«Existe un potencial para el inicio de la corrección de la ola C que primero probó el nivel de 7,600», dijo Ivan, citado de su declaración escrita el lunes 15 de septiembre de 2025.

Los puntos de apoyo JCI están en 7,534, 7,460, 7,383 y 7,233. Mientras que la resistencia de titil se encuentra en el área de 7,841, 7,923, 8,025 y 8,102.

Además, Ivan predice una serie de emisores de acciones cómo. Siguiente Recomendaciones de stock Los inversores deben analizar la sesión de negociación de hoy, incluida:

PT Sumber Alfaria Trijaya TBK (AMRT)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.880-1,950

Precio objetivo: 2,770

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 3,750

PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (BBNI)

Recomendaciones: Tome ganancias

Precio objetivo: 4,440

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (BBRI)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 3,550-3,650

Precio objetivo: 4,150

PT Barito Pacific TBK (BRPT)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.930-2,040

Precio objetivo: 2,380