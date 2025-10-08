JCI proyectado para superar el nivel 8,200, consulte 5 recomendaciones para las acciones favoritas de los analistas

Miércoles 8 de octubre de 2025 – 06:50 Wib
Jacarta – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) se espera que continúe tren fortalecimiento En la negociación del miércoles 8 de octubre de 2025. En la sesión anterior, JCI cerró 0.36 por ciento a 8,169.28.
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que actualmente la JCI ha entrado en el área de 8,200 a 8,246 como el objetivo más cercano para la Ola III según el análisis de proyección de Fibonacci. Se realizará un movimiento más alto si el índice puede mantenerse por encima de su punto de apoyo más cercano.
«Wave III puede continuar mientras el JCI todavía esté por encima de 8,116», dijo Ivan en su investigación citada el miércoles 8 de octubre de 2025.
Sin embargo, Ivan recordó a los inversores que estuvieran conscientes de la oportunidad de una corrección hacia la ola IV. Especialmente si el JCI no puede pasar el nivel 8,246.
Los puntos de apoyo JCI establecidos por Ivan están en las áreas de 8,116, 8,076, 8,034 y 8,005. Mientras tanto, los puntos de resistencia están en los niveles 8,192, 8,246 y 8,300.
Ivan ha seleccionado varios emisores de acciones potenciales cómo En el comercio de hoy. Aquí hay cinco Recomendaciones de stock Lo que es algo a lo que los inversores deben prestar atención.
PT Alamtri Recursos Indonesia TBK (Adro)
- Recomendación: Hold
- Precio objetivo: 1.780
PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)
- Recomendación: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 1,040-1,080
- Precio objetivo: 1,205
PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (BBNI)
- Recomendación: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 3.750-3,850
- Precio objetivo: 4,170
PT Vale Indonesia TBK (INCO)
- Recomendación: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 4,070-4,150
- Precio objetivo: 4.600
PT INDAH KIAT PULP PAPEL TBK (TINTP)
- Recomendación: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 6,600-6,900
- Precio objetivo: 7,875
