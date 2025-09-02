JCI notó el aumento del 0.84 por ciento en el cierre del mercado, las acciones de Antam al emisor de Prajogo volar

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) registró constantemente un aumento de 0.84 por ciento o 65.51 puntos al cierre del comercio de mercado, el martes 2 de septiembre de 2025. El aumento en el caos de la manifestación empujó al índice nacional a ascender a 7.801.58.

Citando la investigación de Phintraco Sekuritas, el movimiento JCI está dentro del área de 7,771-7,842 área. Publicando el valor de transacción de RP 16.29 billones.

Analista de Phintraco Sekuritas viendo la situación seguridad Más propicio en varias ciudades del país, nuevamente aumenta la confianza de los inversores. Rupiah también tiende fortificado. Los inversores realizan compras en acciones bien rápidas que se han corregido.

Además, las expectativas de la tendencia de declive tasa de interés La Fed y el Banco de Indonesia (BI-T-tass) también son un factor positivo. Sin embargo, el fortalecimiento del JCI se redujo antes del cierre del comercio.

Ilustración de las existencias de meta impresión el registro más alto

«Esto supuestamente se debió a que los inversores aún eran cautelosos al hacer negociación a corto plazo», explicó Phintraco Sekuritas citó su investigación, el martes 2 de septiembre de 2025.

Según la técnica, el JCI ha vuelto por encima del nivel MA20 en 7790 y el indicador RSI estocástico se encuentra en el área de sobreventa, lo que respalda el potencial de rebotes a corto plazo. Pero MacD todavía está en el área de debilitamiento.

Todos los sectores de stock sobreviven en la zona verde. El sector de la materia prima (material básico) lideró un aumento del 4.03 por ciento, el sector inmobiliario se elevó 2.92 por ciento y el sector de transporte aumentó el 2.26 por ciento.

En el medio del fuerte rebote de la JCI, varios emisores de acciones también obtuvieron resultados positivos. Los siguientes son las principales acciones de Gainers en la junta de negociación principal hasta el cierre de hoy.

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)

ANTM acciones Baje el 8.44 por ciento o 270 puntos para penetrar el área de 3,470.

PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)

Las acciones de MEDC registraron un aumento de 7.93 por ciento o 90 puntos y cerraron al nivel de 1.225.

PT Barito Pacific TBK (BRPT)

El emisor de acciones controlado por Prajogo Pangestu también obtuvo un salto de precio del 7.04 por ciento o 150 puntos a 2,280.