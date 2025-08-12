JCI logró penetrar el nivel de 7.779, los emisores de acciones bancarias todavía tienen el control de las rangos de los principales ganadores

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Nuevamente obtuvo un refuerzo significativo de 2.44 por ciento o 185.77 puntos al cierre de la negociación el martes 12 de agosto de 2025. El aumento empujó a la JCI a penetrar a 7,779.69.

A lo largo de la sesión de negociación, el JCI se movió en el rango de 7,647-7,801 áreas. Al publicar el valor de transacción de RP 19.52 billones.

El analista de Phintraco Sekuritas destaca algunos sentimiento positivo que sostiene el fortalecimiento del índice doméstico. Global incluye extender retrasos arancel Las importaciones de los Estados Unidos (EE. UU.) Contra China durante 90 días y las expectativas de la disminución de la tasa de interés de la Fed.

Desde el lado interno, la existencia de la creencia en mejorar la economía nacional y los emisores corporativos desenfrenados, como fusiones y adquisiciones. Phintraco Sekuritas también vio que el sentimiento de reequilibrio del índice de MSCI supuestamente todavía estaba afectando el movimiento de la JCI.



Un jugador de mercado está monitoreando el movimiento JCI. Foto : Viva.co.id/muhamad Solihin

Técnicamente, los indicadores MACD forman indicadores de RSI de cruz dorado y estocástica indican una inversión alcista. JCI también logró salir del área consolidada compatible con volumen.

La mayoría del sector de acciones también logró registrar un fuerte aumento. El sector tecnológico disparó un 5,52 por ciento, el sector industrial aumentó un 5,01 por ciento y el sector financiero se disparó 2.91 por ciento.

Por el contrario, el sector de material básico (materia prima) todavía está atascada en la zona roja porque se corrige 0.87 por ciento. El sector inmobiliario se erosionó al 0.25 por ciento.

El informe de Phintraco Sekuritas también muestra los datos de las acciones arriba Gaadores en la junta principal del intercambio de intercambio. Las siguientes tres acciones obtuvieron el salto de precio más alto, incluyendo:

PT Bank Jago TBK (Arto)

Las acciones de Arto se dispararon dos dígitos del 10 por ciento o 200 puntos y cerraron al nivel de 2.200.

PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (TLKM)

Las acciones de TLKM siguieron con un aumento de 6.35 por ciento o 190 puntos a 3,180.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (BBRI)

Emisor de bancos de placa roja, BBRI comparte, fortificado SEBESR 6.30 por ciento o 240 puntos al nivel de 4,050.