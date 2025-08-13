JCI imprimió un rápido fortalecimiento del 1.30 por ciento al cierre de hoy, los principales ganadores llenos de acciones de diez centavos

Yakarta, Viva – Índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Mantener tendencia fortificado Hasta el cierre de la negociación de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025. IHSG disparó 1.30 por ciento o 101.21 puntos hasta que tocó con éxito el nivel de 7,892.91.

Basado en el monitoreo VIVA hazlo Buque de stockEl movimiento JCI está en el rango de 7,835-7,903 áreas. El valor de la transacción a lo largo del comercio en todos los mercados se registró en RP 21.08 billones.

La mayoría del sectoral compacto registró resultados positivos. Sin embargo, el sector de transporte y no cíclico se corrigió en 0.68 por ciento y 0.12 por ciento.

El sector tecnológico imprimió el aumento más alto del 3.98 por ciento, el sector de la salud aumentó en un 1,56 por ciento y el sector inmobiliario fortaleció un 1,49 por ciento.

Luego, el sector de infraestructura se disparó 1.46 por ciento, el sector cíclico aumentó 1.12 por ciento, el sector industrial fortaleció un 0,79 por ciento, el sector energético aumentó un 0,66 por ciento, el sector financiero aumentó un 0,20 por ciento y el sector material básico aumentó un 0,06 por ciento.



Ihsg Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

El aumento de la JCI también fue respaldado por el fortalecimiento de las acciones de conglomerado controlado Prajogo pangestu. Las acciones de CDIA ganaron un 8,06 por ciento a 1,675, las acciones de CUAN aumentaron 3.17 por ciento a 1,625 y las acciones de PTRO aumentaron 1.30 por ciento a 3,910.

El analista de Phintraco Sekuritas evaluando técnicamente, el JCI forma una brecha acompañada de la ampliación del histograma MACD. Además, el movimiento del indicador RSI estocástico que conduce al aumento.

Citado de Buque de stockexistencias-stock de diez centavos Llene las filas de los principales ganadores. Las siguientes cinco acciones han obtenido el salto de precio más alto, que incluye:

PT Trisula Textile Industries TBK (Bell)

Bell Shares subió 34.62 por ciento o 180 puntos al nivel 70.

Pt Griptha Putra Persada TBK (GRPH)

Las acciones de GRPH se dispararon 34.33 por ciento o 23 puntos a 90.

PT JANTRA GROUPO Indonesia TBK (Kaqi)

Las acciones de Kaqi siguieron gracias a un rápido aumento del 34 por ciento o 17 puntos a 67.

PT Nusatama Berkah TBK (NTBK)

Las acciones de NTBK aumentaron un 34 por ciento o 17 puntos y cerraron en el nivel 67.

PT Gaya Abadi Perfect tbk (SLI)

Los resultados positivos también se registraron acciones de SLI del 33.93 por ciento o 19 puntos a 75.