JCI fortalecido por el discurso de la disminución en las tasas de interés y la inflación controlada

Yakarta, Viva – JCI abrió 55 puntos o 0.71 por ciento a 7,923 en la apertura de la operación el lunes 8 de septiembre de 2025.

Pt Indo Premier Sekuritas Equity Analyst (IPOT), Reveló Imam Gunadi, el apoyo de apoyo Mainista para el fortalecimiento de la CSPI está relacionado con el discurso de exposición monetaria por parte de la Fed, ya que la inflación interna está limitada y la mejora del sector manufacturero.

«Después de la semana pasada, el JCI recibió más presión provocada por los factores políticos internos», dijo Imam en su declaración, el lunes 8 de septiembre de 2025.



Ihsg Stock Board Ilustration.

Detalló que el factor se reflejaba en la corrección intradía de más del 3.5 por ciento al comienzo de la semana, acompañado de salidas extranjeras de más de RP 2 billones.

Pero con una macro fundamental nacional sólida la semana pasada, la inflación en agosto de 2025 registró 2.31 por ciento interanual (interanual) o aún en el contexto del objetivo de BI de alrededor de 2.5 por ciento ± 1 por ciento,

«Donde también indica que se mantiene el poder adquisitivo de las personas», dijo Imam.

Entonces todavía tengo Fabricación de PMI que se informó de nuevo al área expansivo (51.5) Después de cuatro meses de contratación, que es la señal inicial de recuperación de actividades de producción.

El Imam agregó, el enfoque del mercado de capitales de esta semana estaba en la liberación del IPC de EE. UU., Con un consenso del 2.9 por ciento anual (interanual), que fue la clave antes del Comité Federal de Reuniones Abiertas (FOMC) el 17 de septiembre de 2025.

Además, el IMAMA continuo, el mercado también observará los datos de inflación chinos con un consenso de deflación del 0.2 por ciento (interanual), así como un aumento en el rendimiento del tenor JGB de 30 años que se suma a la capa de riesgo global porque tiene el potencial de revertir la dirección del comercio de transporte. Para que el flujo de capital fuera del mercado emergente también sea necesario anticiparse.

«IHSG esta semana se moverá varía a fortalecer con un rango de soporte de 7,680 y resistencia 8,000», dijo.