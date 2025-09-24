JCI está cerrado verde después de imprimir registros, verifique 3 acciones elegantes

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) mudarse después de que la primera sesión cambió a la zona verde. JCI aumentó ligeramente 1 punto o 0.02 por ciento a 8,126 en cierre comercio Miércoles 24 de septiembre de 2025.

Basado en el monitoreo VIVA En Stockbit, el movimiento JCI está en el rango de 8.077-8,169 áreas. Registrar el valor de la transacción es bastante alto en RP 38.34 billones con una frecuencia de transacción de 3.01 millones de veces.

El sector industrial disparó 4.36 por ciento seguido por el sector de las materias primas subió un 1,20 por ciento y el sector inmobiliario aumentó 1.05 por ciento. Entonces el sector de transporte fortificado 0.79 por ciento, el sector energético aumentó 0.62 por ciento y el sector financiero se disparó 0.36 por ciento.

El brillante de algunas de estas acciones fue compensada por otros sectores. El sector de infraestructura redujo un 1,62 por ciento, el sector tecnológico debilitó un 0,93 por ciento, el sector de la salud se redujo al 0,89 por ciento, el sector cíclico cayó un 0,47 por ciento y el sector no cíclico cayó 0,03 por ciento.

El analista de Phintraco Sekuritas destacó que el movimiento JCI había tocado el nuevo nivel intradía más alto en el nivel de 8,169. Técnicamente, el indicador RSI estocástico está en el área de sobrecompra, mientras que el histograma MACD sigue siendo positivo, pero el volumen de venta comienza a aumentar.

Desde dentro del país, el índice fue eclipsado por las noticias y entre Indonesia ganó una calificación AAA de Fitch que fue la preparación para la emisión de bonos Patriot por valor de RP50 billones. Este es el primer paso para el financiamiento estratégico.

«Se espera que Patriot Bonds sea parte de una estrategia de financiación a largo plazo para apoyar la economía nacional», dijo el analista de Phintraco Sekuritas en su declaración el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Citando datos de Phintraco Sekuritas, junto con tres emisores de acciones que llegaron a los principales ganadores en LQ45.

Barito Pacific TBK (BRPT)

Las acciones de BRPT aumentaron dos dígitos de 11.87 por ciento o 400 puntos y cerraron a 3,770.

PT Adaro Andalan Indonesia TBK (Aadi)

Las acciones de Aadi aumentaron 2.76 por ciento o 200 puntos a 7,450.

PT Surya Citra Media TBK (SCMA)

Los resultados positivos también son imprimidos por acciones de SCMA en un 1,78 por ciento o 6 puntos al área 344.