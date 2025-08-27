JCI está cerrado verde a 7,936, mira a las 5 acciones más elegantes en la junta principal

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Nuevamente registró un aumento de 0.38 por ciento o 30.42 puntos al cierre de la negociación el miércoles 27 de agosto de 2025. El aumento hizo un índice de estacionamiento en el área de 7,936.18.

Basado en el monitoreo VIVA a través de Buque de stockJCI se mueve en el área de 7,894-7,945 áreas. Al perder el valor de la transacción en el mercado regular de Rp17.99 billones, mientras que en el mercado de efectivo alcanzó RP36.08 millones.

La inclinación del JCI del JCI fue apoyada por el fortalecimiento de la mayoría sectorial mayoritaria dirigida por el sector industrial en un 2,34 por ciento. Tras el sector inmobiliario se elevó 2.15 por ciento, el sector de materiales básicos (materia prima) disparó 2.13 por ciento, el sector de infraestructura se elevó 1.17 por ciento, el sector de transporte aumentó un 0,44 por ciento y el sector de la salud aumentó un 0,02 por ciento.

Por el contrario, el sector tecnológico se desplomó del 0,96 por ciento y el sector cíclico cayó el 0,89 por ciento. El sector no cíclico debilitó el 0,60 por ciento, el sector energético se redujo al 0,20 por ciento y el sector financiero cayó un poco 0.09 por ciento.



Ihsg Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Algunas acciones también fueron monitoreadas para imprimir aumentos relativamente altos. Las acciones de WiFi aumentaron un 6.27 por ciento a 3,050, las acciones de CDIA aumentaron un 1 por ciento a 1,520, las acciones de Adro aumentaron un 4.03 por ciento a 1,805 hasta que las acciones de Bren aumentaron un 10,42 por ciento a 9,800.

Cotizando de Stockbit, aquí hay cinco acciones en las filas de los principales ganadores porque lograron imprimir grandes saltos de precio.

Mitra Investindo TBK (MITI)

Las acciones de Miti aceleraron para rechazar automáticamente (COMPRAMOS) hasta 34.74 por ciento o 66 puntos a 256.

PT Humpuss Maritime International TBK (HUMI)

Las acciones de Humi registraron un aumento de 34.31 por ciento o 47 puntos y cerraron al nivel de 184.

PT Wulandari Bangu Laksana TBK (BSBK)

Las acciones de BSBK siguieron un fortalecimiento de 33.96 por ciento o 18 puntos a 71.

PT Ketrosden Triasmitra TBK (Ketr)

Otros resultados positivos son imprimidos por acciones de Ketr del 25 por ciento o 82 puntos a 410 posición.

PT Pradiction Gunatama TBK (PGUN)

Las acciones de Pgun también registraron un aumento de 24.92 por ciento o 395 puntos hasta que volaron al área de 1.980.