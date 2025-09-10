JCI está cerrado verde a 7.699 como resultado de la descripción de la ansiedad del mercado de los rebotes en las acciones bancarias

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias El combinado (CSPI) mantiene constantemente un aumento en el cierre de la negociación el miércoles 10 de septiembre de 2025. JCI fortalecido 0.92 por ciento o 70.40 puntos a 7,699.01.

Basado en la observación de Viva a través de Stockbit, la brecha del JCI está dentro del área de 7,661-7,726. Con el valor de transacción alcanzando Rp15.67 billones con una frecuencia de transacción total de 1.83 millones de veces.

Número de acciones vender (venta neta) inversores extranjeros Durante la sesión comercial actual de RP 2.84 billones, mientras que la compra (compra neta) de inversores extranjeros fue de RP 2.26 billones. Como se sabe juntos, la acción de vender inversores extranjeros ha estado en el centro de atención del mercado durante los últimos días porque el valor es bastante fantástico.

El analista de Phintraco Sekuritas que vio emisores de acciones bancarias que se han corregido en los últimos dos días comenzaron a cerrarse en un área positiva. Las acciones de BBCA dispararon 3.65 por ciento a 7,800 acciones de BMRI aumentaron 2.09 por ciento a 4,400.



Ilustración de inversión Foto : Pexels.com/tabtrader.com

«Muévalo inquietud Los inversores del impacto del reemplazo del Ministro de Finanzas y la existencia de la caza de gangas en acciones que han experimentado una decadencia significativa para ser el impulsor del Rebound JCI «, explicó el analista de Phintraco Sekuritas citado de la investigación escrita el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Técnicamente, los indicadores MACD aún muestran un amplio amplio amplio de pendiente. Mientras que el indicador RSI estocástico está en el área de sobreventa, pero no ha mostrado reversión.

El sector financiero lideró un fortalecimiento del 1.33 por ciento en las filas de los principales ganadores. Luego, el sector cíclico se disparó 1.08 por ciento y el sector inmobiliario aumentó un 1,00 por ciento.

Sin embargo, algunos sectores todavía están atrapados en la zona roja. El sector tecnológico cayó un 1,38 por ciento, el sector de la materia prima (materiales básicos) cayó un 0,85 por ciento y el sector de transporte se redujo al 0,55 por ciento.

Phintraco Sekuritas también informó que varios emisores de acciones en la junta principal de la bolsa también registraron un salto de precio significativo. Aquí hay tres acciones en las filas de los principales ganadores hasta el cierre de la negociación de hoy.

PT Banco Jago TBK (Arto)

Las acciones de Arto se dispararon 7.11 por ciento o 140 puntos para volar al área de 2,110.

PT Barito Pacific TBK (BRPT)

El emisor controlado por Taipan Prajogo Pangestu registró un aumento de 5.12 por ciento o 110 puntos a 2,260.

PT Mitra Adiperkasa TBK (MAPI)

Además, las acciones de MAPI ganaron 4.91 por ciento o 55 puntos y cerraron a 1.175.