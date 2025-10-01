JCI está cerrado rojo, verifique 3 acciones en las filas de los principales ganadores

Jacarta, VIVA – índice de precios Existencias La combinación (CSPI) se mueve hacia la zona roja al cierre comercio Miércoles 1 de octubre de 2025. JCI debilita 0.21 por ciento o 17.24 puntos a 8,043.82.

El JCI había tocado el área más baja en 8.034, mientras que el punto más alto logró penetrar el área de 8.093. El valor de transacción en el mercado regular alcanzó RP 22.57 billones con una frecuencia de transacción de 2.84 millones.

El sector no cíclico registró la corrección más alta de 1.03 por ciento, luego el sector de transporte se redujo al 0,97 por ciento. El sector financiero debilitó el 0,69 por ciento, el sector de infraestructura disminuyó un 0,50 por ciento, el sector inmobiliario cayó un 0,51 por ciento y el sector de conveniencia cayó un 0,13 por ciento.

Cuando el JCI cayó, un sector sectorial logró registrar el aumento de precios. El sector tecnológico disparó 4.39 por ciento, el sector cíclico ganó un 1,41 por ciento, el sector de materia prima aumentó 1.37 por ciento, el sector energético se disparó un 0,66 por ciento y el sector industrial aumentó un 0,13 por ciento.



Movimiento del índice de precios de acciones compuestas (CSPI). Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

«El movimiento del índice está influenciado por la noticia del cierre del gobierno en los indicadores económicos de los Estados Unidos y las nacionales», dijo el analista de Phintraco Sekuritas en su declaración citada el miércoles 1 de octubre de 2025.

Técnicamente, la formación de histogramas negativos en MACD continúa. Mientras tanto, el RSI estocástico está en el área de pivote.

Phintraco Sekuritas reportó tres emisores de acciones que registraron el salto de precio más alto y ocuparon el principal ganador en LQ45 de la siguiente manera.

Surya Citra Media TBK (SCMA)

SCMA comparte con éxito la posición de Wahid en las filas del máximo ganador. Las acciones de SCMA registraron un aumento de 17.86 por ciento o 60 puntos y cerraron al nivel de 396.

Japfa cómplice Indonesia TBK (JPFA)

Las acciones de JPFA también obtuvieron un aumento de 4.59 por ciento o 90 puntos a 2,050.

PT Map Active Adiperkasa TBK (MAPA)

Los resultados positivos también fueron registrados por acciones de MAPA de 2.78 por ciento o 15 puntos para que el estacionamiento a 555 posiciones.