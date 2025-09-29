JCI está cerrado feliz, verifique 3 acciones en las filas de los principales ganadores LQ45

Yakarta, Viva – Índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Estacionamiento a 8,123.25 en el nivel cierre comercio Lunes 29 de septiembre de 2025. JCI fortificado 0.30 por ciento o 23.91 puntos.

Basado en el monitoreo VIVA De Buque de stockJCI logró tocar el nivel 8,157 como el área más alta y la posición más baja en 8,100. El valor de transacción en el mercado regular alcanzó RP 21.15 billones y la frecuencia de transacción fue de 2.6 millones de veces.

El Kinclong del JCI está en línea con el aumento en la mayoría del sector de acciones liderado por el sector de materia prima (materiales básicos) del 4.53 por ciento. El sector inmobiliario aumentó un 2,81 por ciento, el sector de infraestructura aumentó 1.11 por ciento, el sector cíclico ganó 1.00 por ciento, el sector financiero se disparó un 0,77 por ciento, el sector de la salud se disparó un 0,42 por ciento y el sector de transporte aumentó un poco 0,07 por ciento.

Por el contrario, el sector tecnológico cayó un 2,74 por ciento y el sector industrial se redujo el 0,39 por ciento. Luego, el sector energético erosionó el 0.23 por ciento y el sector no cíclico se corrigió en un 0.16 por ciento.

Movimiento JCI en la Bolsa de Indonesia. Foto : Entre fotos/M Agug Rajasa

El analista de Phintraco Sekuritas destacó que las expectativas continuaron reduciendo las tasas de interés del Banco Central de los Estados Unidos (Fed) para ser sentimientos que eclipsan el mercado. Esta expectativa está en línea con la inflación de los Estados Unidos, que aún es como se esperaba, se convierte en un factor positivo.

«Esta expectativa ha alentado un aumento en los precios del oro para alcanzar el nivel más alto de nuevos niveles para que haya alentado nuevamente el fortalecimiento de las acciones relacionadas», dijo el analista de Phintraco Sekuritas en su declaración citada el lunes 29 de septiembre de 2025.

Además, los sentimientos positivos también provienen del fortalecimiento del Rupiah que giró con el debilitamiento del dólar estadounidense (índice USD). Esto se debe a las expectativas de una disminución de las tasas de interés de la Fed y el potencial cierre del gobierno En los Estados Unidos.

«Técnicamente, el indicador RSI estocástico se mueve hacia el pivote y el histograma positivo de MACD comienza a inclinarse. Mientras que el volumen de venta domina. Pero el JCI aún sobrevive por encima del nivel de MA5», continuó el analista de valores de Phintraco.

En medio de una tendencia positiva, una serie de acciones lograron registrar un salto de precio significativo. Las siguientes tres acciones exitosas están en la posición de los principales ganadores de las filas LQ45.

PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)

Las acciones de MBMA dispararon 12.93 por ciento o 75 puntos y cerraron en un área de 655.

PT Map Active Adiperkasa TBK (MAPA)

Las acciones de MAPA siguieron un aumento de 5.77 por ciento o 30 puntos a 550.

PT Alamtri Minerals Indonesia TBK (ADMR)

Las acciones de ADMR se dispararon 5.42 por ciento o 55 puntos a 1,070.