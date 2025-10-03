JCI está alegre antes del fin de semana con el fortalecimiento de la rupia, las acciones del operador de la carretera voladora

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Mantener una tendencia ascendente al cierre comercio Viernes 3 de octubre de 2025. JCI fortaleció un 0.58 por ciento o 47.22 puntos a 8,118.30 antes fin de semana.

Durante el comercio de hoy, el JCI se movió en el área de 8.077 a 8,118 áreas, que era la posición más alta. El valor de la transacción registró una cantidad nominal de RP 22.88 billones con una frecuencia de transacción de 2.50 millones.

Algunas acciones son monitoreadas verde empujando el índice nacional a la zona verde. El sector tecnológico disparó 3.09 por ciento, el sector industrial aumentó el 2,46 por ciento y el sector no cíclico ganó un 1,57 por ciento.

Por el contrario, el sector de transporte cayó en cSta el más profundo del 1.41 por ciento. La disminución también fue registrada por el sector de la salud en un 1,35 por ciento y el sector financiero fue de 0,67 por ciento.

Analista de Phintraco Sekuritas transmitido, Rupia fortalecido Contra dólares estadounidenses y acciones corporativas individuales, varios emisores son un factor positivo que impulsa el fortalecimiento del índice. Esta semana, IHSG cerró 0.23 por ciento.

Los trabajadores muestran rupias y dólares estadounidenses en un lugar para intercambiar dinero en Yakarta. Foto : Entre fotos/akbar nugroho gumay

«Técnicamente, el indicador RSI estocástico se acerca al área de sobreventa y el declive comenzó a inclinarse con el potencial de formar Golden Cross», se citó el analista de Phintraco Sekuritas en su informe el viernes 3 de octubre de 2025.

Esto es compatible con el histograma negativo de MACD que comenzó a ser restringido y marcado por el volumen de compra. El JCI también está cerrado nuevamente por encima del nivel de MA5.

En armonía con el JCI, una serie de emisores de acciones también registraron un salto de precio significativo incluso hasta dos dígitos. A continuación se presentan acciones que ingresan a las filas de los principales ganadores en el LQ45.

PT Jasa Marga TBK (JSMR)

Las acciones de JSMR registraron un aumento drástico de 13.29 por ciento o 460 puntos para que penetrara el nivel de 3,920.

PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)

Las acciones de MEDC siguieron un aumento del 6.69 por ciento y se cerraron en un área de 1.515.

Pt geto gojek tokopedia tbk (goto)

Las acciones de Goto son clasificadas Bontot de los principales rangos de Gainers con un aumento de 5.56 por ciento o 3 puntos a 57.