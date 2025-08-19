JCI declinó 35 puntos en el cierre de hoy, Peek en 3 acciones logró aumentar dramáticamente

Yakarta, Viva – El índice de precio de acciones compuesto (CSPI) se mueve más bajo al cierre de la negociación el martes 19 de agosto de 2025. JCI debilita 0.45 por ciento o 35.42 puntos a 7,862.94.

Leer también: Abrió verde, IHSG intentó recuperarse nuevamente en el medio de la Bolsa de Asia-Pacífico



JCI se mueve en el área de 7,854-7,932 área. Publicando un valor de transacción de RP 18.47 billones.

Se corrigió una serie de acciones en línea con la disminución del índice. El sector de infraestructura cayó un 0,54 por ciento, el sector tecnológico se erosionó en un 0,47 por ciento y el sector cíclico debilitó un 0,21 por ciento.

Leer también: Sesión de JCI Dechido 0.38 por ciento, este stock disparó dos dígitos



Aunque IHSG fue lento, varias acciones lograron registrar un aumento para que el índice no ingresara. El sector industrial disparó 1.85 por ciento, el sector de transporte aumentó 1.44 por ciento y el sector de la salud fortaleció un 1,41 por ciento.

https://www.youtube.com/watch?v=vqslbved0d0

Leer también: Abrió Blushing, JCI es un rebote optimista en medio de la actitud del inversor de ‘espera y ver’



El analista de Phintraco Sekuritas evaluando técnicamente, el indicador estocástico de RSI experimenta la muerte de la muerte en el área de sobrecarga. Además, el indicador MACD comenzó a mostrar una disminución en el haistograma positivo.

Volumen vender También aún domina el mercado interno a pesar de que no es tan grande como el comercio del día anterior. Innvestor también está esperando los resultados Reunión de la Junta de Gobernadores (RDG) Banco Indonesia realizado el miércoles 20 de agosto de 2025.

Según el consenso, BI mantendrá las tasas de interés (Tasa bi) en el nivel del nivel 5.25. La gerencia se tomó después de que el RDG en julio había reducido las tasas de interés en 25 puntos básicos (BP).

Se estima que Bank Indonesia todavía tendrá la oportunidad de reducir las tasas de interés nuevamente este año si la tasa de inflación aún está bajo control en el rango objetivo de BI de 1.5-3.5 por ciento. La inflación de mayo-julio aumentó respectivamente a 2.37 por ciento año tras año (interanual) en julio de 2025, así como la más alta a pesar de que todavía estaba en el rango de objetivos de BI.

Phintraco Sekuritas informó que tres emisores lograron anotar un salto de precio drástico al cierre del comercio esta tarde. La siguiente es una lista de los principales ganadores en la junta de stock principal.



Ilustración de inversión Foto : Pexels.com/tabtrader.com

Surya Citra Media TBK (SCMA)

Las acciones de SCMA se dispararon en 21.37 por ciento o 50 puntos y cerraron al nivel de 284.

Astra International TBK (ASII)

Las acciones de ASII se dispararon en un 9.95 por ciento o 500 puntos a 5,525.

Unilever Indonesia TBK (UNVR)

Las acciones de UNVR aumentaron en un 4,57 por ciento o 80 puntos a 1,830.