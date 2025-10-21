JCI continuará su tendencia alcista, los analistas defienden 5 acciones con potencial de ganancias

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) se prevé que continúe su tendencia alcista en las operaciones del martes 21 de octubre de 2025. En la sesión anterior, la JCI se fortaleció drásticamente un 2,19 por ciento hasta el nivel de 8.088,97.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que JCI cerró ligeramente por debajo de la resistencia de Fibonacci en el nivel 8.122. Sin embargo, pronto podría producirse una corrección si el JCI se mantiene por debajo de 8.122.

«Una ruptura por encima de este nivel allanará el camino para nuevos aumentos hacia 8.186-8.245», afirmó Iván en su investigación citada el martes 21 de octubre de 2025.

Los puntos de apoyo de la JCI se encuentran en las zonas 8.024, 7.892, 7.821 y 7.742. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.122, 8.186 y 8.245.



IHSG ROMPE 5.900 Foto : ENTRE FOTOS/Akbar Nugroho Gumay

Ivan reveló acciones potenciales cómo Por lo tanto, vale la pena prestar atención a los inversores en la sesión de negociación de hoy, incluidos:

PT Alamtri Recursos Indonesia Tbk (ADRO)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 1.895

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 1,920-2,020

Precio objetivo: 2.420

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 4.550

PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 4,070-4,150

Precio objetivo: 4.600

PT United Tractors Tbk (UNTR)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 27.850