JCI continuará su tendencia alcista, los analistas defienden 5 acciones con potencial de ganancias

Martes 21 de octubre de 2025 – 08:15 WIB
Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) se prevé que continúe su tendencia alcista en las operaciones del martes 21 de octubre de 2025. En la sesión anterior, la JCI se fortaleció drásticamente un 2,19 por ciento hasta el nivel de 8.088,97.
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que JCI cerró ligeramente por debajo de la resistencia de Fibonacci en el nivel 8.122. Sin embargo, pronto podría producirse una corrección si el JCI se mantiene por debajo de 8.122.
«Una ruptura por encima de este nivel allanará el camino para nuevos aumentos hacia 8.186-8.245», afirmó Iván en su investigación citada el martes 21 de octubre de 2025.
Los puntos de apoyo de la JCI se encuentran en las zonas 8.024, 7.892, 7.821 y 7.742. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.122, 8.186 y 8.245.
Ivan reveló acciones potenciales cómo Por lo tanto, vale la pena prestar atención a los inversores en la sesión de negociación de hoy, incluidos:
PT Alamtri Recursos Indonesia Tbk (ADRO)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 1.895
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 1,920-2,020
- Precio objetivo: 2.420
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 4.550
PT Vale Indonesia Tbk (INCO)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 4,070-4,150
- Precio objetivo: 4.600
PT United Tractors Tbk (UNTR)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 27.850
