JCI cierra perdiendo 54 puntos, verifique 3 acciones en la cima del ranking LQ45

Yakarta, VIVA – índice de precios Acciones Combinación (IHSG) se hundió más al cierre comercio Martes 18 de noviembre de 2025. La JCI se debilitó un 0,65 por ciento o un 54,96 por ciento a 8.361,93.

Lea también: La JCI se debilitó 32 puntos en la sesión I, verifique 3 acciones cuaned en el ranking LQ45



Basado en el seguimiento VIVA De StockbitJCI se movió alrededor del área de 8.341 hasta penetrar el nivel de 8.442. El valor de las transacciones en el mercado regular alcanzó los 18,13 billones de IDR con una frecuencia de transacciones de 2,52 millones.

Las acciones del sector energético experimentaron correcto el mayor, es decir, el 2,22 por ciento. El sector cíclico también registró una caída significativa del 1,61 por ciento y el sector de materiales básicos se contrajo un 1,32 por ciento.

Lea también: Precio del oro de hoy, 18 de noviembre de 2025: caída de los productos Antam y Global Kompak



Por el contrario, las acciones del sector inmobiliario fueron el único sector que se fortaleció un 2,88 por ciento. Varias acciones relacionadas con el oro continúan su corrección debido al debilitamiento del precio del oro y los planes para implementar derechos de exportación de oro del 7,5 por ciento al 15 por ciento que se implementarán en 2026.



Ilustración de inversión Foto : pexels.com/Leeloo El primero

Lea también: Abre en verde, la JCI se ve ensombrecida por la corrección mientras las acciones asiáticas desconfían de los datos económicos de EE.UU.



El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas dijo que el debilitamiento del JCI también estuvo influenciado por las correcciones en los índices bursátiles globales y regionales que alentaron la toma de ganancias. Aparte de eso, el debilitamiento del tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense también es un factor negativo.

«Los inversores estarán esperando los resultados de la reunión de la Junta de Gobernadores de BI mañana, que según el consenso mantendrá la tasa de BI en el 4,75 por ciento», dijo el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citado de su investigación, el martes 18 de noviembre de 2025.

En la misma investigación, Phintraco Sekuritas informó que tres acciones lograron registrar los saltos de precios más altos entre las 45 acciones líderes de la siguiente manera.

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)

Las acciones de AKRA subieron un 5,49 por ciento o 70 puntos y cerraron en el nivel 1.345.

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)

Las acciones de CPIN registraron un aumento del 1,95 por ciento o 90 puntos hasta 4.700.

PT Surya Citra Media Tbk (SCMA)

Las acciones de SCMA subieron un 1,65 por ciento o 6 puntos hasta la posición 370.