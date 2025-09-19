JCI cerró un 0,53 por ciento a 8,051, stock industrial y energía elegante

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Se rebotan rápidamente al cierre de la negociación el viernes 19 de septiembre de 2025. JCI fortificado ascendiendo a 0.53 por ciento o 42.69 puntos volando a 8,051.12.

Basado en la observación de Viva en Stockbit, el movimiento JCI está dentro del área de 7,983-8,051. Con el valor de las transacciones en todo el mercado (todos los mercados) registrado en RP 69.51 billones y la frecuencia de transacción de 1.90 millones de veces.

La mayoría del elegante sector de valores junto con el aumento en el índice antes del fin de semana. El sector industrial disparó 4.55 por ciento, el sector de la materia prima (materiales básicos) aumentó 1.87 por ciento, el sector no cíclico fortaleció un 1,26 por ciento, el sector energético disparó 1.05 por ciento, el sector de la salud aumentó un 0,75 por ciento, el sector de infraestructura se disparó 0,67 por ciento y el sector financiero aumentó un 0,01 por ciento.

Por el contrario, el sector inmobiliario alcanzó una fuerte corrección del 1.09 por ciento. El sector cíclico se redujo al 0,40 por ciento y el sector de transporte debilitó el 0,22 por ciento.

Ihsg Foto : Entre fotos/akbar nugroho gumay

El analista de Phintraco Sekuritas dijo que el JCI tiende a moverse en dos direcciones en un rango estrecho durante todo el comercio, antes de finalmente fortalecer más alto en el cierre. La falta de nuevos sentimientos positivos hace que el movimiento de JCI tiende a oblicuo.

Técnicamente técnicamente, el indicador RSI estocástico tiende a ingresar al área de sobrecompra. Aun así, el histograma MACD todavía está en un área positiva.

En su investigación citada el viernes 19 de septiembre de 2025, Phintraco Sekuritas informó a tres emisores de acciones que llegaron a las filas de los principales ganadores LQ45 de la siguiente manera:

PT Barito Pacific TBK (BRPT)

Las acciones de BRPT aumentaron 3.45 por ciento o 100 puntos y cerraron al nivel de 3.000.

Medios de la Torre Nusantara TBK (TOWR)

Las acciones de TOWR aumentaron 3.39 por ciento o 20 puntos a 610.

PT Innosat TBK (Isat)

Las acciones de ISAT tienen un aumento de 3.28 por ciento o 60 puntos al área de 1.890.