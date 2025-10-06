JCI cerró un 0.27 por ciento, las acciones de la placa roja condujeron al aumento

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Girarse para fortalecer (rebote) 0.27 por ciento 21.59 puntos al cierre comercio Lunes 6 de octubre de 2025. El aumento empujó el índice a ascender al nivel de 8,139.89.

Basado en el monitoreo VIVA De Buque de stockJCI había tocado el área 8,176 como el punto más alto y el nivel más bajo en 8,104. El valor de transacción en el mercado alcanzó Rp23.89 billones con una frecuencia de transacción de 2.93 millones.

El sector tecnológico lidera un aumento del 2.36 por ciento. El sector de infraestructura aumentó un 2.01 por ciento, el sector de la materia prima (materiales básicos) se disparó 1.18 por ciento, el sector energético aumentó un 0,95 por ciento y el sector inmobiliario aumentó un 0,45 por ciento.

El fortalecimiento fue equilibrado por varios sectores liderados por el sector industrial en un 1,53 por ciento. El sector cíclico debilitó el 1.07 por ciento, el sector de transporte cayó un 0,96 por ciento, el sector de la salud se redujo al 0,85 por ciento, el sector no cíclico cayó un 0,80 por ciento y el sector financiero se erosionó en un 0,61 por ciento.

Movimiento Ihsg (ilustración fotográfica)

Los analistas de Phintraco Sekuritas verán técnicas, el indicador RSI estocástico forma la cruz dorada y el histograma negativo MACD se estrechan. JCI está cerrado por encima del nivel de MA5, pero el volumen de venta ha aumentado.

Además, el analista de Phintraco Sekuritas informó varios emisores de acciones que imprimen pasos de precio significativos. Aquí hay tres emisores en la parte superior de los principales ganadores.

PT Pertamina Energía geotérmica TBK (PGEO)

Las acciones de PGEO dispararon 3.93 por ciento o 55 puntos y cerraron al nivel de 1,455.

Barito Pacific TBK (BRPT)

Las acciones de BRPT aumentaron en un 3,90 por ciento o 150 puntos volando a 4,000.

Desarrollo de ciputra TBK (CTRA)

Los resultados positivos también fueron registrados por acciones de CTRA de 2.26 por ciento o 20 puntos a 905.