JCI cerró más del 1 por ciento, verifique 3 acciones. Observe un salto rápido

Jakarata, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) se sumergió en 1.06 por ciento o 85.89 puntos al cierre de la negociación el jueves 25 de septiembre de 2025. La corrección aguda provocó que el índice cayera al nivel de 8,040.67.

Leer también: Se prevé que IHSG se dispare, monitoree 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN Analyst Choice



Basado en el monitoreo VIVA De Buque de stockJCI se mueve en el rango de área de 8.022 a 8,146. Al publicar el valor de transacción en el mercado regular que alcanza RP 22.38 billones con una serie de transacciones de 2.70 millones de veces.

La mayoría de los sectores quemados fueron liderados por una disminución drástica en el secto industrial en un 3,03 por ciento. Luego, el sector de transporte debilitó el 2,63 por ciento, el sector industrial se redujo el 1,67 por ciento, el sector de infraestructura cayó 1.09 por ciento, el sector energético cayó un 0,45 por ciento, el sector tecnológico se erosionó un 0,39 por ciento, el sector financiero colapsó el 0,28 por ciento y el sector cíclico cayó 0,05 por ciento.

Leer también: JCI está cerrado verde después de imprimir registros, verifique 3 acciones elegantes



Los tres sectores restantes han anotado. El sector no cíclico disparó 1.75 por ciento, el sector inmobiliario disparó 1.56 por ciento y el sector de la salud aumentó 0.60 por ciento.



Ilustración Ihsg Foto : Entre fotos/wahyu putro a

Leer también: Ihsg Session I Datar, Prajogo comparte a Salim Moncer



El analista de Phintraco Sekuritas destacó una serie de sentimientos negativos que suprimieron el JCI. Técnicamente, el indicador RSI estocástico forma la muerte de la muerte en el área de sobrecompra y el histograma positivo de MACD comienza a debilitarse acompañado de un volumen de venta más dominante.

«Ambi Untung Action (toma de ganancias) sobre varias acciones de productos básicos basados ​​en productos básicos y de carbón y el continuo debilitamiento de Rupiah», dijo el analista de Phintraco Sekuritas en su comunicado citado el jueves 25 de septiembre de 2025.

Aunque el CSPI se incendió, algunos emisores de acciones lograron registrar un salto de precio de alto costo. La siguiente es una lista de acciones que ingresan al ganador superior en el LQ45.

Indah Kiat Pulp & Paper TBK (Inkp)

Las acciones de INTP dispararon 6.14 por ciento o 450 para volar a través del área de 7,775.

Japfa cómplice Indonesia TBK (JPFA)

Las acciones de JPFA siguieron un aumento rápido de 4.96 por ciento o 95 puntos y cerraron al nivel de 2,010.

Pt geto gojek tokopedia tbk (goto)

Las acciones de Goto registraron constantemente un aumento de 3.77 por ciento o 2 puntos a 55.