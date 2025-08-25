JCI cerró más cerca del nivel de 8,000, mira a 3 acciones en las filas de los principales ganadores LQ45

Yakarta, Viva – El índice de precio de acciones compuesto (CSPI) mantiene un aumento hasta cierre Operación del lunes 25 de agosto de 2025. JCI fortalecido 0.87 por ciento o 68.06 puntos a 7,926 o acercándose al área de 8,000.

Analista de Phintraco Sekuritas viendo el brillo del índice nacional provocado por el sentimiento positivo de las oportunidades de poda tasa de interés por la Reserva Federal como (La alimentada).

El presidente de la Fed Jerome Powell dio una señal para disminuir las tasas de interés en su discurso en el Simposio de Jackson Hole el fin de semana pasado.

«Los inversores globales esperan que haya una poda de la tasa de interés de la Fed de 25 puntos básicos (BP) en la reunión de la Fed del 16 al 17 de septiembre», el analista de Phintraco Sekuritas citó a partir de una declaración escrita el martes 25 de agosto de 2025.

El sentimiento positivo también fomenta el refuerzo en el índice de intercambio asiático. Sin embargo, el índice de futuros en los movimientos de Wall Street se limita a un debilitamiento limitado después de que el índice Dow Jones alcanza el nuevo nuevo récord el fin de semana.

El analista de Phintraco Sekuritas también destacó la actitud de los inversores que esperaban la liberación de los estados financieros de Nvidia.

El índice de intercambio europeo se abrió a medida que los inversores digieren las perspectivas económicas en medio de la posible disminución en las tasas de interés de la Fed.

Técnicamente, el histograma MACD continúa debilitándose a pesar de que todavía está en un área positiva. RSI estocástico se mueve en el área de pivote.

Algunos sectores lograron imprimir resultados positivos. El aumento de la oleada fue dirigido por el sector inmobiliario en un 3,65 por ciento, luego el sector de infraestructura aumentó un 2,61 por ciento y el sector financiero aumentó en un 1,87 por ciento.

Sin embargo, dos sectores en realidad cayeron a la zona roja. El sector de la salud debilitó el 0,40 por ciento y el sector no cíclico se redujo al 0,23 por ciento.

El informe Phintraco Sekuritas muestra una serie de emisores de acciones que registraron un salto de precios relativamente alto cuando el CSPI era verde. Lista de ganadores principales que incluyen:

Medios de la Torre Nusantara TBK (TOWR)

PT Sarana Menara Nusantara TBK (TOWR)

Las acciones de TOWR dispararon 13.22 por ciento o 80 puntos y cerraron al nivel de 685.

Surya Citra Media TBK (SCMA)

Las acciones de SCMA subieron al 12 por ciento o 26 puntos a 336.

Desarrollo de ciputra TBK (CTRA)

Los resultados positivos también fueron registrados por acciones de CTRA de 5.45 por ciento o 55 puntos al área de 1.065.