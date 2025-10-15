JCI cerró la corrección de hoy, verifique 3 acciones en la cima de las principales ganancias

Jacarta – Índice de precios Existencias CombinaciónIHSG) se debilitó un 0,19 por ciento o 15,34 puntos y cerró en el nivel 8.051 en las operaciones del miércoles 15 de octubre de 2025. Esta posición fue mejor que la primera sesión, que registró una fuerte corrección del 0,39 por ciento o 31,87 puntos.

La JCI se movió en el rango de 7.936 a 8.133. El valor de la transacción alcanzó los 29,83 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 2,65 millones de veces.

Los analistas de Phintraco Sekuritas revelaron que la corrección del índice nacional provocada por la caída de las acciones de gran capitalización continúa. De hecho, estas acciones están respaldando el aumento de la JCI.

«Estas acciones experimentaron ganancia porque se ha fortalecido significativamente en los últimos tiempos», explicó un analista de Phintraco Sekuritas citado en su investigación el miércoles 15 de octubre de 2025.



Un actor del mercado está monitoreando el movimiento de la JCI.

La caída en varios sectores pesa cada vez más sobre la tasa de la JCI. Sector tecnológico cayó en picado 3,65 por ciento, el sector transporte se desplomó 2,82 por ciento y el sector industrial cayó 0,71 por ciento.

Por el contrario, los sectores de infraestructura y financiero lideraron el aumento con un 0,56 por ciento. El sector no cíclico también se fortaleció un 0,54 por ciento.

Mientras tanto, técnicamente, hay una ampliación de la pendiente negativa del MACD y el indicador estocástico RSI se mueve en el área de pivote. JCI todavía está por debajo de los niveles MA5 y MA20, sin embargo, JCI aún pudo cerrar por encima del nivel psicológico de 8.000.

Phintraco Sekuritas Research también informó que los emisores de acciones lograron registrar importantes saltos de precios en medio de la tendencia bajista. Aquí hay tres acciones que encabezan el ranking de mayores ganancias.

PT Mapa Activo Adiperkasa Tbk (MAPA)

Las acciones de MAPA se dispararon un 9,82 por ciento o 55 puntos y cerraron en el nivel 615.

PT Indosat Tbk (ISAT)

Las acciones de ISAT registraron un salto del 9,69 por ciento o 170 puntos hasta 1.925.

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)

Las acciones de JPFA aumentaron un 6,73 por ciento o 150 puntos hasta que lograron penetrar la zona de 2.380.