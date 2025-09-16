JCI cerró brillantemente a pesar de que estaba deprimido para obtener ganancias, asomando las acciones que ingresaron a las filas de los principales ganadores LQ45

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) cerrado al nivel de 7,957 después de aumentar el 0.25 por ciento o 20.57 puntos en la negociación el martes 16 de septiembre de 2025. El índice logró sobrevivir en la zona verde a pesar de la presión debido a la toma de ganancias (ganancia tomando).

JCI se mueve en el área de 7,900-7,986 áreas. El valor de la transacción se registró a Rp 15.99 billones con una frecuencia de transacción de 2.12 millones de veces.

«IHSG se había mudado en un territorio negativo, debido a la toma de ganancias después de experimentar una manifestación durante los últimos cinco días», dijo el analista de Phintraco Sekuritas en su declaración, el martes 16 de septiembre de 2025.

Las acciones del sector no cíclico registraron el mayor refuerzo, que es 1.76 por ciento. Luego, el sector industrial aumentó 1.47 por ciento y el sector de transporte se disparó 0.90 por ciento.

Ilustración de las existencias de meta impresión el registro más alto

Mientras que las acciones del sector financiero registraron la corrección más profunda, que fue del 0,38 por ciento. La disminución también fue registrada por el sector de infraestructura en un 0.23 por ciento y el sector inmobiliario se erosionó en un 0.01 por ciento.

El elegante de IHSG en línea con la mayoría de los índices en el intercambio asiático está cerrado fortificado que fue provocado por la declaración del Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump de que las negociaciones comerciales de los Estados Unidos y chinos en Madrid fueron bien. Además, hay un acuerdo sobre el marco de buceo de las acciones de la solicitud de Tiktok a los EE. UU. Que se confirmará mediante una llamada telefónica entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping el viernes 19 de septiembre de 2025.

Desde nacionales, los inversores están esperando la decisión monetaria del Banco Indonesia en la reunión de la Junta de Gobernador relacionada con las tasas de interés. Según el consenso, BI mantendrá una tasa BI fija al nivel del 5 por ciento después del mes pasado más allá de las acusaciones de disminución de 25 puntos básicos (BP) del 5.25 por ciento al 5 por ciento.

Los inversores también están esperando un informe de crecimiento crediticio para agosto de 2025. El mercado predice que el número es mejor que sea 7.25 por ciento de 70.3 por ciento en el mes anterior.

«Técnicamente, el histograma negativo de MACD continúa con movimientos de RSI retráctiles y estocásticos en el área de pivote. JCI aún sobrevive por encima del nivel de MA20 y está cerrado por encima del nivel de resistencia 7,950», continuó el analista de Phintraco Sekuritas.

Los siguientes tres emisores de acciones llegaron a las filas de los principales ganadores en el LQ45 porque registraron un salto de precio significativo.

PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)

Las acciones de MEDC dispararon 4.42 por ciento o 55 puntos y cerraron al nivel de 1.300.

PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)

Las acciones de Akra se dispararon 3.33 por ciento o 40 puntos a 1,240.

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)

ANTM acciones Especio porque registró un aumento de 3.15 por ciento o 110 puntos para penetrar el área de 3.600.